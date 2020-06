Felipe Melo explica escolha pelo Palmeiras e diz: pisão em Robben o ”tirou” do Real Madrid

Zagueiro relembra lance da Copa e diz: "Vim para o Palmeiras para ganhar"

Felipe Melo no ? Poderia ter acontecido, de acordo com ele mesmo em entrevista ao jornal AS, se não fosse o polêmico lance que protagonizou na da África, em 2010.

Na ocasião, o então volante, acabou expulso do jogo entre e , pelas quartas de final da Copa, após dar um pisão no atacante Arjen Robben. A partida acabou com a derrota e a eliminação da seleção brasileira, e Felipe Melo foi apontado como o grande culpado, se tornado o vilão do momento.

Foto: Getty Images

Mas, segundo ele mesmo disse, o jogo lhe rendeu mais do que o rótulo. Por causa daquele lance ele acabou não indo defender o Real Madrid após a Copa do Mundo. "No fim, poderia ter fechado com o Real Madrid. Foi isso que disse o meu agente quando eu estava na Copa do Mundo. Mas, com o que aconteceu nas quartas de final, a expulsão, acabou com que o acordo fosse desfeito", contou ao jornal espanhol.

E, mesmo perdendo a oportunidade de defender um dos maiores clube do mundo, o hoje zagueiro ainda é capaz de enxergar algo positivo na situação: "Mas são coisa que aconteceram e tinham de acontecer. Tudo o que ocorreu me ajudou a crescer como homem, como jogador, como profissional, pai, marido… Já tínhamos tudo acordado nesse momento, tudo. Mas tudo bem, já passou. Fiquei na Juve e depois fui para o e olha que bonito! Lá, virei o melhor jogador brasileiro do futebol turco, ganhei títulos".

"Se tivesse jogado no Real Madrid, teria feito história? Sim, mas talvez não tivesse a mesma idolatria que tenho hoje no Galatasaray, um clube que está no meu coração para sempre", completou.

O Real poderia ter sido mais um grande time no currículo do brasileiro, que teve grande passagem pela Europa, defendendo clubes como , , Galatasaray, , entre outros, antes de voltar ao Brasil e se consagrar no . Aliás, a chegada ao poderia nunca ter acontecido se ele tivesse chegado a ir para o Real Madrid, quem sabe?

Foto: Getty Images

Hoje, Felipe conseguiu se firmar com um dos principais jogadores do elenco palmeirense e, para muitos, já um ídolo no clube. E era exatamente isso que o jogador planejava ao decidir voltar ao Brasil.

"Eu estava jogando pela Inter, eles queriam renovar meu contrato, mas eu voltei para o Brasil porque no Brasil eu ganhei quando eu era pequeno, quando o mundo não sabia quem era Felipe. E eu tinha um sonho de voltar e ganhar o campeonato como o Felipe Melo, ajudando como um dos principais jogadores. Saí da Inter e vim para o Palmeiras para ganhar, para que as pessoas me conhecessem e não ficassem com Felipe da Juve, Fiorentina, Almeria, Inter, a seleção nacional, Galatasaray. Não, eu quero fazer história em um clube no Brasil", contou o zagueiro.