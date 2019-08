Felipe Melo é liberado para Palmeiras x Flamengo após efeito suspensivo

Após pegar quatro jogos de punição, clube alviverde consegue efeito suspensivo; novo julgamento ainda não tem data

O conseguiu na manhã desta terça-feira um efeito suspensivo da pena de quatro jogos aplicada a Felipe Melo pela expulsão do jogador contra o , pelo Campeonato Brasileiro. Julgado na última sexta-feira no STJD, o volante foi denunciado no artigo 254-A, que enquadra “agressão física”.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Enquanto o julgamento do recurso no Pleno do STJD não acontece (ainda não há data marcada), Felipe Melo está liberado para jogar normalmente pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o próximo compromisso é fundamental para as pretensões de título: neste domingo, o Alviverde encara o líder no Maracanã, a partir das 16h.

Nesta terça-feira, às 21h30, o Palmeiras entra em campo no Pacaembu para decidir contra o Grêmio quem avança para as semifinais da Libertadores, mas sem Felipe Melo. Ele foi expulso no jogo de ida contra os gaúchos e cumprirá suspensão automática. Os paulistas têm a vantagem por terem vencido o primeiro jogo por 1 a 0, gol de Gustavo Scarpa, e contam também com o mau retrospecto do tricolor fora de casa em 2019 para confirmar a classificação. O duelo marcará o "segundo round" entre Marcos Rocha e Everton Cebolinha, dois jogadores que personificam suas equipes.