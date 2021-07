Felipe Melo e Jaílson: títulos, jogos, contrato e mais números pelo Palmeiras

A dupla, provavelmente de saída do Verdão ao final da temporada, já está marcada na história do clube

Atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro nos últimos cinco anos, o Palmeiras vive um dos períodos mais vencedores de sua história. E dois dos nomes que já marcaram essa "nova era" do Verdão são o goleiro Jaílson e o volante Felipe Melo.

Com vínculo só até o final de 2021, ambos são multicampeões pelo clube, mas já passaram dos 38 anos e estão na reta final de suas carreiras. Assim, foram comunicados, segundo apuração de Danilo Lavieri, da UOL, que não terão seus contratos renovados, ao menos neste momento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Titulares em diversas conquistas, tanto Jaílson como Felipe já passaram do sétimo jogo no Brasileirão deste ano e não podem atuar por outras equipes na competição. Desta maneira, tudo indica a permanência da dupla até o final de 2021 no Verdão. À partir daí, porém, ambos tem o futuro indefinido.

Assim, a Goal compilou os números que explicam as passagens de Jaílson e Felipe Melo, dois símbolos do "renascimento" da equipe, no Palmeiras. Confira:

Quantos jogos Jaílson tem pelo Palmeiras?

Temporada Jogos Vitórias Empates Derrotas Jogos sem sofrer gols 2014 0 0 0 0 0 2015 3 2 1 0 0 2016 22 15 6 1 10 2017 10 5 5 0 4 2018 36 23 7 6 17 2019 6 2 2 2 2 2020 9 3 3 3 3 2021 11 9 1 1 5 TOTAL 97 59 25 13 41

Contratado em 2014, estava na reserva do Ceará e chegou para compor elenco no Palmeiras a pedido de Dorival Júnior. Após dois anos onde praticamente nem entrou em campo em jogos oficiais, Jaílson só foi ganhar espaço mesmo em 2016, com a lesão de Fernando Prass.

Inicialmente terceiro reserva, atrás também de Vagner, viu o então reserva imediato de Prass falhar várias vezes e custar pontos cruciais ao Verdão, que brigava pelo título. Assim, estreou no Brasileirão diante do Vitória e se consagrou de vez: durante a campanha da equipe no Brasileirão 2016, Jaílson terminou sem derrotas, foi eleito o melhor goleiro do campeonato e se sagrou campeão brasileiro.

De lá pra cá, seguiu sendo o segundo goleiro do Palmeiras: até chegou a ser titular e ter uma boa sequência no início de 2018, mas perdeu a posição para o recém-contratado Weverton e só jogou, então, em momentos em que o titular não pôde entrar em campo.

Quantos jogos Felipe Melo tem pelo Palmeiras?

Temporada Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols 2017 32 20 5 7 2 2018 58 38 14 6 3 2019 49 30 11 8 6 2020 42 22 13 7 1 2021 23 13 3 7 0 TOTAL 204 123 46 35 12

Se Jaílson chegou sem tanto alarde, em 2014, como reserva do Ceará, o mesmo não pode ser dito de Felipe Melo: contratado em 2017, chegou com status de contratação de peso para reforçar o elenco campeão brasileiro em 2016.

Polêmico dentro e fora de campo, entrou em atrito com o treinador Cuca em sua primeira temporada no Allianz Parque e chegou a ser afastado, mas foi reintegrado ao elenco e ganhando cada vez mais importância, até se tornar capitão da equipe.

Questionado por alguns, segue sendo bem utilizado, apesar de algumas expulsões em momentos complicados. Como capitão, levantou a taça da Libertadores 2020, por exemplo, além de várias outras conquistas.

Quais títulos Jaílson e Felipe Melo conquistaram pelo Palmeiras?

Tendo chegado antes, Jaílson conquistou mais títulos do que Felipe Melo, até hoje, pelo Palmeiras, mas o meio-campista foi mais utilizado do que o goleiro em praticamente todas as conquistas.

Títulos de Jaílson pelo Palmeiras

Campeonato Paulista: 2020

Campeonato Brasileiro: 2016 e 2018

Copa do Brasil: 2015 e 2020

Copa Libertadores: 2020

Títulos de Felipe Melo pelo Palmeiras