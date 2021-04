Felipe Melo critica trabalhos de Sampaoli no Brasil e vai além: “não consegue ganhar com Messi”

Volante do Palmeiras citou "encanto" causado pelo trabalho do argentino, mas lembrou de passagens em branco por Santos e Atlético Mineiro

Felipe Melo, do Palmeiras, foi o convidado do programa Bola da Vez da ESPN Brasil, que foi ao ar neste sábado (3). Entre os temas abordados no programa, o Pitbull comentou a passagem de Jorge Sampaoli pelo Brasil.

Segundo o experiente volante, o argentino causou muito “encanto” em seus trabalhos no Santos e Atlético Mineiro, mas não conseguiu conquistar títulos no Brasil.

"Quando jogamos contra o Atlético-MG, eu lembro claramente que foi o dia que o Abel estava no estádio. E o Atlético, do grande Sampaoli… O Sampaoli que é um grandíssimo treinador, mas que infelizmente não ganhou nada, né? Sampaoli faz aquele encanto todo aqui no Brasil, mas que não ganhou nada", ironizou Melo.

O palmeirense também lembrou o fato de Sampaoli ter dirigido a seleção da Argentina, que mesmo contando com Messi não conseguiu conquistar títulos.

"Eu tenho muito respeito por ele, pelo que ele faz. Mas ele na Argentina não conseguiu ganhar nada. E o cara que não consegue ganhar com a Argentina, com Messi, alguma coisa tem”, disse.

Por fim, Felipe Melo tratou de valorizar os trabalhos dos treinadores brasileiros, apesar de reconhecer as passagens de Jorge Jesus e de Abel Braga como pontos positivos dos últimos anos.

“Jorge Jesus, que é uma lenda do Flamengo, o próprio Abel, dentre outros grandes treinadores que vieram de fora e que aumentaram o sarrafo daqui. Isso é bom para os treinadores brasileiros, mas a gente não pode esquecer do nosso produto nacional. Muita gente vem de fora, ganha e tem que bater palma, tirar o chapéu. Mas muita gente vem de fora pra cá, tentando impor uma situação que aqui não existe, e as pessoas batem palma", completou.

Apesar das alfinetadas, Felipe admitiu que gostaria de trabalhar com o argentino, e citou sua admiração pelo estilo de jogo ofensivo do treinador, que agora dirige o Olympique de Marselha, da França.

“Com certeza eu queria trabalhar com o Sampaoli, sim. A forma dele jogar encanta todo mundo, é sempre bom atacar. É muito melhor atacar do que correr para trás".