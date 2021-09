Felipe Melo cita Corinthians para explicar porque não jogaria pelo River Plate

O defensor do Palmeiras disse se identificar com o Boca e, por isso, descarta os dois rivais

Enquanto vive uma expectativa para saber se vai ou não renovar o contrato com o Palmeiras, Felipe Melo já começa a projetar o futuro e pensar nas possibilidades de sua carreira. Mesmo sem saber o caminho que vai seguir, ele já descartou jogar em Corinthians e River Plate.

Identificado com o Palmeiras, Felipe Melo já se mostrou muito disposto a renovar seu contrato com o clube, que atualmente vai até o final deste ano. O Verdão, porém, ainda não apresentou uma proposta de renovação para ele, que fica no aguardo para definir seu futuro.

“Estou muito feliz aqui [no Palmeiras], meu contrato termina no dia 31 de dezembro, não sei o que vai acontecer. Eu gostaria muito de ficar e jogar aqui mais um ou dois anos e depois deixar o futebol ", disse o defensor em entrevista à Tyc Sports, da Argentina.

Apesar de não saber onde vai estar, o zagueiro, em um dos grandes clichês do futebol, já sabe onde não vai estar. Na entrevista, Felipe Melo foi perguntado sobre a possibilidade de jogar no River Plate, mas negou a possibilidade, colocando o time de Marcelo Gallardo em comparação ao Corinthians, dizendo que tem identificação com o Boca Juniors.

"Não, é como o Corinthians. Escutei que o Corinthians me queria. Como vou jogar no Corinthians? Uma parte minha é verde, não posso. E não é porque eu não gosto do Corinthians, é por respeito. Se amo o Palmeiras, como jogaria no maior rival? Eu nunca joguei pelo Boca, mas gosto do clube", disse o jogador.

Felipe Melo revelou que desde que era pequeno sentou carinho pelo Boca ao ver o time jogando e, mais tarde, vendo a torcida xeneize, pegou ainda mais apreço pela equipe de Buenos Aires. O zagueiro ainda abriu as portas para, caso não renove como o Palmeiras, conversar com o Boca.

"Eu dou a prioridade para o Palmeiras, porque fui campeão de tudo e sou capitão da equipe. Se o Palmeiras não me quiser e o Boca quiser, teremos que conversar. Aqui no Brasil, meu nome toma grandes proporções nos debates. Tenho que deixar claro que eu amo o Palmeiras. Caso contrário, começam a dizer que eu estou querendo sair para o Boca ou para outro", falou o defensor.

No Palmeiras desde 2017, Felipe Melo tem 213 jogos e 12 gols pelo Verdão. Nesta temporada, mais uma na nova posição de zagueiro, já atuou 32 vezes.