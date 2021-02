Felipe Melo após derrota do Palmeiras nos pênaltis no Mundial: "é focar na Copa do Brasil"

O volante, que perdeu o último pênalti da disputa, garante que o Verdão deixa o Qatar de "cabeça erguida", de olho na competição nacional

Não deu para o Palmeiras no Mundial de Clubes, nos pênaltis, o Verdão foi derrotado pelo Al Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar da competição. Mas a temporada ainda não acabou para o Alviverde, que ainda tem uma final pela frente, e Felipe Melo faz questão de ter isso em mente.

Foi de Felipe Melo a última cobrança de pênalti que definiu a vitória do Al Ahly, deixando o Palmeiras apenas com a quarta colocação no Mundial. Antes do volante, Rony e Luiz Adriano também desperdiçaram suas cobranças, que custaram caro para o Palmeiras.

Apesar de tudo, Felipe Melo Enxergou melhora em relação ao jogo contra o Tigres-MEX, na semifinal, e garante que o time sai do Mundial de cabeça erguida

"A gente errou, teve uma margem de melhora do primeiro jogo. Fizemos aquilo que fizemos no treinamento, mas a equipe deles foi mais capacitada. Infelizmente perdemos. Jogamos contra um time que de certa forma deu trabalho para o Bayern. Voltamos a não tomar gol em decisão de campeonato. Mas falhamos na hora dos pênaltis, isso foi crucial para eles vencerem. Mas saímos de cabeça erguida", disse o capitão alviverde.

Voltando do Qatar sem o tão almejado título de campeão mundial, o Palmeiras segue na busca por aumentar sua coleção de troféus. O principal foco do time paulista é a Copa do Brasil, que vai disputar contra o Grêmio. “Agora é focar na final que temos no Brasil, muita coisa boa esse ano”, disse o camisa 30, que garante que o time não se desestabilizou por conta do fracasso no Mundial.

O jogo de ida da final está marcado para o dia 28 de fevereiro, em Porto Alegre. Na volta, em 7 de março, o Palmeiras é quem joga em casa, conforme definido por sorteio. Antes da decisão, porém, o Verdão ainda tem cinco compromissos a cumprir pelo Campeonato Brasileiro, inclusive alguns jogos atrasados por conta da viagem ao Qatar.