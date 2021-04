Felipe Melo aponta físico como culpado por fracasso do Palmeiras no Mundial: "Foi brutal"

Meia minimizou o fator psicológico para a quarta posição do Verdão no Mundial

O Palmeiras ainda não esqueceu a derrota no Mundial de Clubes de 2020. De acordo com o meia Felipe Melo, a questão física foi o principal fator para o resultado negativo e a eliminação ainda na semifina. E não o fator psicológico.

"Sinceramente, não vejo a culpa no psicológico, vejo a culpa na parte física. Devido à pandemia, foi brutal a forma que foi exigido do nosso aspecto físico. A gente sai daqui de São Paulo e vai pra Doha, são cinco ou seis horas de diferença. Estávamos trocando a noite pelo dia e isso é muito complicado. Enquanto a gente pega o time mexicano que ao invés de 80 jogos, teve 40 jogos na temporada e chegaram uma semana antes", destacou o joagdor em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN Brasil.

"Nós perdemos nos pênaltis da equipe do Egito, que estava ali perto, tanto que tinham muitos torcedores no estádio. Eu via que os meninos já estavam cansados: 'Se os meninos estão assim, imagina nós, que temos um pouco mais de experiência e vivência no futebol'. Foi bem complicado", completou.

No Mundial, o Verdão perdeu os seus dois jogos, ficando na quarta colocação, sem marcar um gol contra o Tigres-MEX e Al-Ahly-EGI.