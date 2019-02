Felipe, ex-Vasco e Fla, volta ao futebol como dirigente da Ponte

O clube de Campinas também anunciou a chegada de Marcelinho Paulista como coordenador da categoria de base

A diretoria da Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação de Felipe Jorge Loureiro como gerente de futebol profissional.

O ex-jogador teve passagens pelo Vasco, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo e Fluminense, além da seleção brasileira. Será a sua primeira experiência em uma função diretiva após ter feito o curso de gestão da CBF recentemente.

“Estamos trabalhando já há algum tempo numa reformulação na parte administrativa do futebol profissional, e no ano passado já havíamos anunciado a meta de ter mais um homem forte e conhecedor da área, o que teremos agora com o Felipe”, explicou o presidente José Armando Abdalla Júnior, ao site oficial do clube.

O clube de campinas também anunciou a demissão de Mazola Júnior e a chegada de Marcelinho Paulista (ex-Corinthians, Botafogo, Fluminense e seleção olímpica) como coordenador técnico das categorias de base, em conjunto com Fábio Barrozo.

A Ponte ainda busca um treinador para assumir o comando da equipe, e o candidato favorito até o momento é Gilson Kleina, justamente o antecessor de Mazola.