Felipe Alves fala sobre pressão nos goleiros do São Paulo: "Ceni não será substituído"

Goleiro tenta se firmar como titular do time do Morumbi após má fase de Jandrei

Desde que Rogério Ceni se aposentou como goleiro do São Paulo, o Tricolor paulista vive uma verdadeira dor de cabeça na busca por um substituto à altura. O nome da vez é Felipe Alves, que trabalhou com o ex-arqueiro no Fortaleza e foi trazido para o São Paulo.

O goleiro está emprestado pelo Fortaleza até o final de 2023 e pode assumir a titularidade com a má fase de Jandrei. O arqueiro, que foi fundamental na classificação do São Paulo nas quartas de final da Sul-Americana, contra o Ceará e voltou a ser titular na partida contra o Atlético Goianiense está ciente da pressão que ainda deve sofrer na meta do Tricolor e disse gostar dessa sensação.

"É uma pressão que te dá um certo prazer, você tem que se sentir pressionado de alguma forma para trabalhar com o seu melhor. Se você não tiver pressão você faz as coisas de qualquer jeito. Ai você vira um "bom relaxado" e isso para o futebol não serve", falou Felipe Alves, em entrevista ao GE.

Quando Ceni deixou de ser jogador do Tricolor, o reserva imediato, Denis, assumiu o cargo e não deixou saudades. Depois dele, vieram Sidão e Tiago Volpi, que tiveram bons momentos, mas não deixam saudades na torcida são-paulina.

Por isso, Felipe Alves entende que Rogério Ceni é insubstituível e que é necessário que seja compreendido que nenhum outro goleiro que atuar ali fará algo parecido com os mais de 1200 jogos disputados pelo goleiro-artilheiro e cobrou respeito por parte da torcida.

"Tem coisas na vida que não são substituíveis, o Rogério Ceni não vai ser substituído. As pessoas tem que entender o limite de cada um, respeitar o momento de cada um e entender que independentemente de quem estiver ali vai estar fazendo o melhor para o clube. E é assim que funciona. Você tem que ter o respeito e confiança na pessoa. O Rogério foi o Rogério, Volpi é o Volpi, Sidão é o Sidão, Jandrei está sendo o Jandrei... Isso tem que ser mais respeitado pelo torcedor, pela falta de paciência, e pelos críticos" declarou o camisa 1 do São Paulo.

Alves qualificou como "um sonho" o fato de estar vestindo a camisa do Tricolor paulista e apontou que o foco está na conquista do título da Copa Sul-Americana.

"Hoje estar vestindo a camisa do São Paulo para mim é um sonho. Espero ser muito feliz como já estou sendo aqui. Espero poder conquistar esse título e tudo isso que falei, faz parte de um amadurecimento, parte de uma sequência de jogos que vamos errando, melhorando, reconhecendo os limites. Eu sou ser humano. Uma hora vou errar, muitas outras vou acertar e isso faz parte da profissão", concluiu o goleiro.

O próximo compromisso do São Paulo, que deve ter Felipe Alves como titular, é o clássico contra o Corinthians. O Majestoso acontece no domingo (11), às 16h (de Brasília), no Morumbi.