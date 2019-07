Felipão x Luxemburgo: técnicos se enfrentam em Palmeiras x Vasco; veja o retrospecto

Luiz Felipe Scolari é o técnico do Palmeiras e Vanderlei Luxemburgo comanda o Vasco. Dupla de experientes técnicos se encontra neste sábado, em SP

Eles estão entre os mais experientes técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro. Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo comandam e , respectivamente. Neste sábado (27), eles se enfrentarão às 17h (de Brasília), no Allianz Parque.

Esta será a 30ª vez que a dupla se enfrentará no mundo do futebol. De acordo com a assessoria de imprensa pessoal de Felipão, o técnico leva vantagem em relação ao rival. A assessoria de Luxemburgo não tem o retrospecto dos técnicos.



(Foto: Divulgação/Palmeiras)

O número divulgado pelos responsáveis pela imagem de Felipão são os seguintes: 11 vitórias para o técnico palmeirense, 12 empates e seis triunfos para o comandante vascaíno.

Eles se enfrentaram pela primeira vez em 18 de setembro de 1993. À época, Scolari estava no , enquanto Luxemburgo defendia o Palmeiras. O duelo terminou empatado em 1 a 1.

O último encontro foi uma nova igualdade por 1 a 1, ocorrido em 7 de dezembro de 2014. Na ocasião, Felipão era técnico do Grêmio. Já Luxa estava à frente do .