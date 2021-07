Felipão volta ao Grêmio e avisa: "Não posso dizer o que fazer para tirar desta situação"

Treinador fará sua reestreia no próximo sábado (10), no Gre-Nal válido pelo Campeonato Brasileiro, competição que o Tricolor amarga a última colocação

Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) o técnico gremista Luiz Felipe Scolari começou na manhã desta sexta-feira (9) a sua quarta passagem no Grêmio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Treinador que está marcado no Tricolor como um dos principais técnicos da história do clube, com conquistas de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, todas na década de 90, inicia esta nova etapa no Grêmio com a missão de tirar o time da lanterna do Campeonato Brasileiro e afastar de vez o fantasma do rebaixamento.

“Eu não posso dizer o que fazer para tirar o Grêmio desta situação, mas posso dizer que nós temos que trabalhar. Com os atletas mais empenhados no trabalho para que se possa sair desta situação momentânea. Temos que trabalhar dentro e fora de campo. Temos problemas psicológicos por falta de resultado”, destacou o novo treinador gremista na coletiva de apresentação.

Esta nova página na história entre Felipão e Grêmio inicia justamente em um clássico Gre-Nal, que será disputado neste sábado (10), na arena gremistas.

“Vencer Gre-Nal pode dar uma moral diferente, mas vale três pontos iguais se fosse contra o Ceará, Corinthians... Importante o Gre-Nal, mas não esqueçam que os outros jogos também são importantes nesta fase em que estamos no campeonato”, destacou Felipão.

Felipão se reune com o elenco gremista. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Com apenas um turno de treinamento, Felipão não terá muito tempo para realizar grandes mudanças no time, a principal novidade deverá ser a escalação do lateral esquerdo Guilherme Guedes, que a muito vem sendo pedido pelos torcedores para substituir Cortez e Diogo Barbosa, de atuações insuficientes.

“De peças, não tem como dizer, temos uma ou outra situação de lesão que vamos aguardar para fazer um sistema ou mudar o sistema de jogo. Nós já fizemos a mudança de pensamento, é um grupo de jovens e de não tão jovens, que temos que ter o mesmo pensamento. Os resultados irão chegar de forma gradativa”, disse Felipão.

As ausências confirmadas do Grêmio são o goleiro Brenno e o volante Matheus Henrique, os dois estão com a seleção olímpica. No gol, Gabriel Chapecó vai ser o titular e no meio campo quem deve receber a chance de começar o clássico é Darlan.