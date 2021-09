Felipão terá o reforço de Douglas Costa para o jogo contra o Athletico-PR

O jogador estava parado há quase um mês por conta de uma lesão na coxa

O técnico do Grêmio Luiz Felipe Scolari terá o retorno do meia Douglas Costa para o confronto contra o Athletico-PR, no próximo domingo (26), em Curitiba. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o jogador ficou quase um mês em tratamento desde que se machucou no primeiro jogo contra o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Mesmo liberado e com condições de jogo, o retorno de Douglas Costa ao time titular não é certo.

O meia não esteve em campo nas vitórias contra Ceará e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, e acabou perdendo espaço. A tendência é a de que o técnico Luiz Felipe Scolari repita o time que venceu o Rubro-Negro carioca no último domingo, com Douglas Costa iniciando no banco de reservas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nos trabalhos da semana, o treinador gremista enfatizou o treino de transição da defesa para o ataque e encurtamento de espaço do time adversário, com recuperação da posse de bola e conclusões a gol.

O time gremista deverá formar com Gabriel Chapecó, Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti; Ferreira, Alisson e Borja.