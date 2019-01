Felipão pede simulação e fica irritado por não ser atendido por Moisés

Treinador queria que meia seguisse no chão para ser substituído na vitória por 1 a 0 sobre o Oeste

Luiz Felipe Scolari foi flagrado querendo que o meia Moisés praticasse o anti-jogo durante a vitória do Palmeiras sobre o Oeste por 1 a 0, na última quarta-feira (31), em Barueri, pelo Paulistão.

Com o Verdão vencendo, Felipão gritou para que Moisés ficasse caído no gramado para ser substituído e, assim, fazer o tempo passar.



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O jogador, porém, não seguiu a ordem do comandante, se lavantou e deixou o treinador bastante irritado.

No fim, o duelo terminou mesmo com a vitória do Verdão por 1 a 0. Líder do Grupo A, a equipe alviverde recebe o Corinthians, no próximo sábado (2), no Allianz Parque.