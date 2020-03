Felipão mais próximo do Colo Colo: dirigentes chilenos embarcam rumo ao Brasil

O clube chileno busca um novo treinador para ocupar a vaga de Mario Salas

Ato contínuo da derrota para por 2 a 0 para o , em sua estreia na Libertadores, dirigentes do Colo Colo embarcaram para o com uma missão: chegar a um acordo para que Luiz Felipe Scolari seja o novo treinador do clube chileno.

Através das redes sociais, o clube informou que o presidente Aníbal Mosa, o gerente esportivo Marcelo Espina e Harold Mayne-Nicholls, vice-presidente executivo, estão a caminho do Brasil.

Nuestro presidente Aníbal Mosa, el gerente deportivo Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo, se encuentran en Brasil gestionando la incorporación de nuestro próximo DT 💪🏼#VamosColoColo 🤟🏼🏳️🏴 pic.twitter.com/r52uYFZhSj — (@ColoColo) March 5, 2020

O último trabalho de Felipão foi no , em 2019. Desde então, Scolari está sem clube. O acerto é iminente, apesar de protestos de parte da torcida do Colo Colo, já que no passado o treinador brasileiro fez elogios ao sanguinário ditador Augusto Pinochet.