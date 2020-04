Felipão 'jogou a toalha' no intervalo do 7 a 1: "Brasil não iria virar"

Técnico recordou conversa no vestiário com o elenco na Copa do Mundo de 2014

A dura derrota por 7 a 1 para a na semifinal da de 2014, no , ainda não deixou de ser assunto para Luiz Felipe Scolari. Quase seis anos depois do ocorrido, o técnico, atualmente sem clube, conversou com o site Yellow and Green Football e revelou que foi para o vestiário já ciente da eliminação.

"No intervalo, eu disse: Assumam posições defensivas de organização tática, com calma, porque não é possível virar um 5 a 0 em um jogo internacional. Posicionamentos, correções, vamos ver se conseguimos deixar mais equilibrado. Já foi. Infelizmente, aconteceu. Todos têm que assumir a sua responsabilidade e é isso", disse.

Apesar de não negar o vexame, o treinador por outro lado demonstrou mágoa pela repercussão após a partida.

"Foi a maior bomba, o maior desastre que a seleção já sofreu. Em 1950, perderam, foi um desastre, mas foi por 2 a 1. O número de gols foi diferente. Eu era a pessoa mais intimamente associada ao desastre. Sou até hoje. Fui eu que assumi a maior parte da culpa. Quando o Brasil venceu em 2002, eu não era o maior herói. Todos eram heróis. Eu esperava que todos nós fossemos culpados, que a imprensa reconhecesse que o Brasil perdeu. Mas não foi assim", desabafou em entrevista ao The Guardian.



Questionado sobre o atual momento da seleção brasileira sob o comando do técnico Tite, Felipão acredita que estão seguindo o caminho certo.

"Eu acho que estão indo na direção certa, porque estão trabalhando, têm organização, se identificam com o projeto que acham correto. Se a diretoria, o técnico, o staf pensam que essa é a direção certa, como alguém de fora pode dizer que estão errados? Eles sabem melhor. Eles estão fazendo do jeito deles", apontou.

Sem clube desde a saída do , no ano passado, Felipão descartou a aposentadoria e revelou que pretende comandar uma equipe fora do Brasil, após a pandemia do novo coronavírus.

"Eu gostaria de treinar um time fora do Brasil. Na América do Sul, nos , , . Eu recebi uma proposta da China no fim do ano passado", concluiu.

Outros pontos da entrevista

de Jorge Jesus



"Eles estão organizados e fizeram uma grande campanha. Jorge Jesus os organizou de uma forma que os jogadores se encaixaram naquele sistema. É difícil encontrar um time no Brasil que seja semelhante".

"O campeonato é longo, há muitas dificuldades no Brasil. Eles vão passar a temporada facilmente, mas eles estão em forma excepcional. Diferente de qualquer outra equipe nos últimos 15 anos no Brasil. Todos estão jogando com confiança, objetividade e seriedade. Isso é importante. O mérito é da diretoria, Jorge Jesus e sua equipe técnica, além dos jogadores, que têm esse entendimento e estão no caminho certo".

Penta com a seleção brasileira em 2002



Foto: Getty Images

"Nossos médicos foram fundamentais. As pessoas pensam que pelo Brasil ter qualidade, os jogadores não precisam de cuidado, mas não imaginam o quanto nossos médicos foram importantes, nosso sistema de logística foi bem organizado. Não devemos esquecer que o Ronaldo não estava jogando na . Os médicos do clube disseram que era improvável que ele jogasse. Mas nosso médico, o Dr. Runco, garantiu que ele estaria pronto", disse.