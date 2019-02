Felipão diz ter passado boas referências de Borja para técnico da Seleção Colombiana

Centroavante esteve na mira de Carlos Queiroz, que foi ao Pacaembu na vitória do Palmeiras sobre o Bragantino

Após vencer o Bragantino por 2 a 0, o técnico Felipão conversou com a imprensa e exaltou Miguel Borja, personagem do duelo disputado no Pacaembu.

"Gostei da apresentação, da consistência da equipe. O segundo gol foi praticamente uma jogada dele. Uma ou outra bola o Borja não concluiu corretamente, mas durante o jogo se portou muito bem", disse o treinador.

Sob os olhares do técnico da Colômbia, Carlos Queiroz, Felipão revelou que também conversou com o português.

"A conversa com o Carlos Queiroz, que hoje é o treinador da Colômbia, foi boa. Até porque falamos de outros jogadores. Conversamos sobre o Mina. A conversa do Carlos é para ele ter uma noção de como é o Borja no dia a dia. Acho que o Borja mostrou que é um bom jogador, em determinados momentos pode errar um gol, mas não acredito que exista centroavante que não erre gol. A atitude do Borja foi muito melhor hoje do que em qualquer outro jogo", concluiu.

Vale lembrar que Borja mira a titularidade da seleção para a disputa da Copa América, que acontecerá no meio do ano.