Felipão comemora vitória, mas volta a apertar Deyverson: "Meu nove tem que fazer algo de diferente"

Técnico diz ainda: "Não sei quem está dizendo para ele que agora joga de oito, pode ser um passarinho azul, mas eu não"

O venceu o por 1 a 0 no Allianz Parque, nesta quarta-feira (10), em jogo de ida válido pelas quartas de final, mas se o desempenho do grupo agradou ao técnico Felipão, Deyverson causou irritação no comandante palmeirense.

Em entrevista coletiva após a partida, Felipão se mostrou descontente com a movimentação do camisa 16 em campo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Tem que aprender que centroavante vive de gols. Às vezes é parar a bola na área, se expor a uma trombada do zagueiro. São situações que ele não está fazendo. Está jogando muito para a equipe, se dedicando, mas meu nove tem que fazer algo de diferente para os que venham de trás recebam a bola. Vou conversar. Ele segura bem a bola. Não sei quem está dizendo para ele que agora joga de oito, pode ser um passarinho azul, mas eu não. É nove? É nove. Seja um nove. Vamos conversar e ver o que acontece no jogo de sábado", disse.

"Eu vou conversar com ele. Quem sabe a titularidade não esteja deixando ele raciocinar totalmente que em algumas jogadas ele é nove, nove, não um oito de armação", completou Felipão.

O treinador comemorou o retorno de Willian - recuperado de lesão após quase sete meses - e poder utilizar o atacante também com a "função de nove".

"O Willian ainda tem um mês para voltar. Cinco minutos, dez, trinta... Não se esqueça que a recuperação de uma lesão como ele teve é muito difícil entrar em uma equipe como o Palmeiras e jogar os 90 minutos. Aos poucos ele vai voltando, aí é mais uma opção que temos, tanto pelo lado do campo, como nove. É uma opção que vamos ganhar com o tempo", analisou.



(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Felipão, no entanto, afirmou que não pediu reforços para a posição. "Eu sou técnico do Palmeiras e trabalho com jogadores que estão no Palmeiras. Minha função é trabalhar com quem está aqui ou com quem pode chegar. Não peço, não pedi mais ninguém, temos um grupo muito bom. Se o Palmeiras vai contratar ou não, nem participo", afirmou.

Por fim, o técnico Alviverde analisou o desempenho da equipe na vitória sobre o e pregou respeito ao rival para o jogo da volta.

Mais artigos abaixo

"Gostei muito. Hoje voltamos ser aquele time que vinha jogando. Força, determinação e organizados. Falhamos em cinco situações que poderiam resultar em gol. Essas indecisões é que não podemos ter em jogos, principalmente em mata-mata", disse.

"Se nós tivessemos tido mais qualidade no passe final, na escolha final, quem sabe poderíamos ter feito mais um gol. Mas jogar contra o Internacional é sempre muito difícil, muito equilibrado. O Palmeiras ganhou, mas não passou. O Inter vai jogar igual ou bem melhor em seu estádio. São 180 minutos que nós, pelo menos, saímos em vantagem no início. Mas respeitamos o Internacional em tudo, é uma equipe muito bem montada", concluiu.