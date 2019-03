Felipão assume insatisfação com Borja no clássico e elogia Carlos Eduardo

Treinador diz que optou por jogar sem centroavante após o intervalo porque o colombiano não estava rendendo

Luiz Felipe Scolari não gostou da atuação de Borja neste sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o , no Pacaembu, pelo . Por isso, o treinador palmeirense tirou o centroavante no intervalo e o substituiu por Carlos Eduardo, autor do gol do triunfo alviverde.

Questionado na coletiva de imprensa se optou por jogar sem um centroavante porque estava insatisfeito com o rendimento de Borja e não tinha um jogador com as mesmas características no banco, Felipão respondeu: “Sim, é isso. É o que tu concluíste”.

Por outro lado, o treinador foi só elogios a Carlos Eduardo, autor de um golaço após tabela rápida com Dudu. Ele chutou de fora da área com força e viu a bola bater no travessão antes de entrar no gol de Volpi.

“A qualidade do Carlos é velocidade, é o drible e é disso que precisamos. Ele precisa entender que foi contratado por ter velocidade, por driblar, por chutar muito bem. E uma coisa vai completando a outra. Mas não vamos nos esquecer que ele chegou em janeiro e estamos no início de março, não é de um dia pro outro que vamos conseguir alguma coisa. Felizmente hoje foi conseguido”, opinou.