O jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim entrou para a história do Barcelona ao se tornar o primeiro jogador egípcio a vestir a camisa da equipe principal em uma partida oficial, durante o confronto contra o Rayo Vallecano, na noite de segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

O técnico alemão Hansi Flick lançou Hamza Abdel Karim aos 86 minutos no lugar do brasileiro Raphinha, permitindo que a partida testemunhasse a primeira aparição oficial do atacante egípcio com a camisa da equipe catalã, semanas depois de sua promoção à equipe principal após seu destaque notável durante o período de preparação para a nova temporada.

A estreia de Hamza representa um momento histórico para o futebol egípcio, já que nenhum jogador egípcio havia participado antes de uma partida oficial pelo Barcelona, um dos maiores clubes do mundo e um dos mais premiados.

A participação do jovem jogador aconteceu em uma noite que viu o Barcelona vencer o Rayo Vallecano pelo placar de 5 a 2, depois que a equipe catalã reverteu a desvantagem de um gol para uma vitória merecida.

O Rayo havia aberto o placar cedo com Sergio Camello, antes de Raphinha empatar a partida, e então Lamine Yamal deu a vantagem aos donos da casa com um gol espetacular. O Barcelona ampliou para o terceiro gol após um gol contra de Florian Lejeune, que marcou por engano em sua própria meta, antes de Camello diminuir a diferença para os visitantes. Em seguida, Raphinha completou o quarto gol do Barcelona aos 71 minutos, antes de Yamal marcar o quinto gol nos minutos finais.

A primeira aparição oficial de Hamza Abdel Karim vem meses depois de sua transferência do Al Ahly para o Barcelona, onde chamou a atenção rapidamente dentro do clube catalão e conseguiu convencer Hansi Flick a incluí-lo na lista da equipe principal, antes de o treinador alemão lhe conceder a oportunidade de escrever a história com sua estreia no Campeonato Espanhol.

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