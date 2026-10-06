A seleção da Arábia Saudita voltou ao pódio de campeã da Copa do Golfo Árabe após conquistar o título do "Golfo 27" na noite desta terça-feira, no estádio Al-Inma, na cidade de Jeddah, onde derrotou sua irmã, os Emirados Árabes Unidos, na partida final pelo placar de 2 a 0.

Humam Al-Hammami abriu a festa saudita aos 11 minutos de início da partida, antes de chegar a vez de Firas Al-Buraikan, que balançou as redes do goleiro Khaled Essa novamente aos 13 minutos.

Além da conquista do quarto título na história da Arábia Saudita, a equipe do técnico Dönis assinou outro feito notável relacionado à solidez defensiva.









A seleção da Arábia Saudita manteve suas redes intactas durante todo o torneio do "Golfo 27", por completos 480 minutos.

A Arábia Saudita liderou o Grupo 1 com pontuação máxima após 3 vitórias consecutivas sobre o Kuwait por 1 a 0, depois sobre Omã por 3 a 0, e o Iraque por 2 a 0, antes de enfrentar o Catar na semifinal e se classificar nos pênaltis por 3 a 2, após o empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, e então a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos nesta noite.

De acordo com o jornalista catari Khaled Jassem, esse feito só havia sido conquistado antes da Arábia Saudita pelo Kuwait, campeão da edição de 1974, e por Omã, campeão da edição de 2009.









A Arábia Saudita também cumpriu sua missão nesta edição excepcional sem tropeçar em nenhuma derrota.

Este é o quarto título da seleção saudita na história de suas participações na Copa do Golfo Árabe, encerrando sua longa ausência de títulos desde a última conquista em 2003.