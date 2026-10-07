O português Carlos Queiroz, ex-treinador da seleção de Gana, fechou a porta ao Wydad do Marrocos, depois que um dos dirigentes do clube entrou em contato com seu empresário.

Queiroz não está vinculado a nenhum contrato no momento, após se separar de forma amigável da seleção ganesa em razão dos resultados insatisfatórios no início das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

A Kooora soube anteriormente que Queiroz entrou em negociações sérias com a Federação do Bahrein de Futebol para treinar a seleção do Bahrein na Copa da Ásia de 2027, em janeiro próximo, após a demissão do antigo treinador, o croata Dragan Talajić.

Mas Queiroz não é a única opção sobre a mesa da Federação do Bahrein, já que relatos indicam que o bósnio Vladimir Petković e o espanhol Félix Sánchez estão entre os candidatos.

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Reportagens marroquinas mencionaram há alguns dias que o Wydad coloca Queiroz entre suas opções para suceder seu compatriota Sérgio Paulo Brito, mas a Kooora soube que o clube marroquino não deu passos concretos até as últimas horas.

Tadeu Martins, empresário do treinador português, afirmou em declarações à Kooora, nesta quarta-feira: "O Wydad está interessado em contratar Queiroz, mas o treinador busca disputar a Copa do Mundo pela sexta vez em sua carreira e se tornar o primeiro técnico a participar de 6 edições diferentes da Copa do Mundo".

E acrescentou: "Por isso, treinar uma seleção nacional representa uma prioridade para ele nesta fase de sua carreira".

Queiroz é considerado um dos dois treinadores que disputaram 5 edições de Copa do Mundo, ao lado do sérvio Bora Milutinović. O português comandou a seleção de seu país em 2010, depois treinou o Irã em 2014, 2018 e 2022, antes de encerrar a sequência com Gana em 2026.

Caso Queiroz assuma o comando de uma nova seleção na Copa do Mundo de 2030, prevista para ser realizada na Espanha, em Portugal e no Marrocos, ele alcançará um recorde inédito.