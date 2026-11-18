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Niko Springer surpreendeu no Grand Slam of Darts e se tornou apenas o segundo alemão na história do torneio a chegar às quartas de final.

O jogador de 26 anos, de Mainz, venceu o ex-campeão mundial inglês Rob Cross por 10 a 8 nas oitavas de final. Seu próximo adversário será o galês Gerwyn Price, tricampeão do torneio, que derrotou o inglês Ryan Searle por 10 a 7. Para Springer, serão as primeiras quartas de final de um torneio major em sua carreira.

Após um início equilibrado, Springer venceu cinco legs consecutivos e, com o placar em 9 a 5, a partida parecia decidida. Mas Cross, que caiu para a 24ª posição do ranking mundial, reagiu, também porque o "Meenzer Bub" estava sofrendo com o nervosismo. Springer desperdiçou um dardo para fechar a partida, mas acertou o segundo.

Os próximos passos de Martin Schindler e Gabriel Clemens

O vice-campeão europeu Martin Schindler e Gabriel Clemens, que já foi semifinalista do Mundial, também seguem no torneio em Wolverhampton, na Inglaterra. Clemens enfrenta o inglês Nathan Aspinall na noite de quinta-feira (a partir das 20h15, no Sport1 e no DAZN). Em seguida, Schindler encara o holandês Gian van Veen, vice-campeão mundial. Antes de Springer, Michael Unterbuchner, em 2018, havia sido o único alemão a chegar às quartas de final do Grand Slam.

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Do quarteto alemão, apenas Jan Schmidt, que surpreendeu ao chegar à final do Mundial juvenil, foi eliminado após duas derrotas na fase inicial. Só os melhores jogadores dos 16 grupos avançaram à fase seguinte. A premiação total é de um milhão de libras, e o campeão receberá 200 mil libras.