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Aos 29 anos, quantas temporadas Federico Chiesa ainda vai querer perder? Depois de passar toda a temporada 2025-26 do Liverpool assistindo aos jogos do banco de reservas e da arquibancada, a atual começou da mesma forma: até agora, o jogador nascido em 1997 fez uma partida na temporada, com 2 minutos em campo. No total, desde o verão europeu de 2024, Chiesa disputou 51 pequenos trechos de partidas pelos Reds e marcou 5 gols.

Pouco, muito pouco. Tanto para o Chiesa arrasador de antes da grave lesão de janeiro de 2022, que afetou sua carreira, quanto para o Chiesa depois da lesão, que, apesar do receio de uma recaída, que também pôs fim à sua relação com a seleção italiana, poderia (e deveria) almejar algo mais.

Todo ano, tanto na janela de transferências de verão quanto na de inverno, fala-se de um possível retorno de Chiesa à Série A. E esta temporada, com a aproximação da janela de inverno, não é exceção. Até agora, os dois principais obstáculos à volta do ex-Juventus e Fiorentina ao campeonato italiano foram o valor da transferência (o Liverpool pede 15 milhões pela venda em definitivo, depois de investir 12,5 milhões em 2024, e não aceita empréstimo) e o salário. Em Anfield, Chiesa recebe 7,5 milhões por temporada, valor que nenhum clube na Itália poderia lhe pagar. Para um jogador de 29 anos, são cifras muito além do alcance do futebol italiano de 2026.

A novidade deste ano é que, com a aproximação do fim de seu contrato com o Liverpool (30 de junho de 2028), as coisas podem mudar, tanto em relação ao valor da transferência (ou à possibilidade de um empréstimo) quanto ao salário, com Chiesa mais disposto a distribuir o valor que ganha atualmente por duas ou mais temporadas (um contrato de três anos, com 4 milhões por temporada, poderia ser uma opção).

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Diante disso, quais clubes poderiam se interessar por Chiesa? Não faltam interessados, tanto entre os clubes de primeira linha quanto entre os de segunda. A lista vai de Inter e Milan a Napoli e Roma, sem deixar de lado Como e Lazio. Quem parece distante é a Juventus, que tem muitas opções pelos lados do ataque, apesar das lesões.

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As declarações mais recentes de Chiesa sobre um possível retorno à Itália são do verão europeu passado, em entrevista à Gazzetta dello Sport: "A Itália é um capítulo encerrado? Não, quero voltar a ser protagonista, mas, para isso, preciso jogar mais de mil minutos por temporada no meu clube. Jogando tão pouco, não vou a lugar nenhum. Gostaria de voltar à Itália, levo a Juve no coração".

Chiesa acrescentou: "O Como é uma possibilidade? Estou aberto a tudo, o importante é jogar. Não tenho a pretensão de dizer que preciso ser titular. Estou pronto para disputar uma vaga, em qualquer lugar. Fabregas é um treinador de alto nível, ninguém teria imaginado um Como assim: um time bonito até de ver jogar. Mas fiquei chateado por a Juve não ter conseguido chegar à Champions".

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A alternativa a uma volta à Itália, para Chiesa, poderia ser permanecer no Liverpool ou ser emprestado a um clube da parte intermediária ou inferior da Premier League. Uma última hipótese, que não deve ser descartada, é uma transferência para a Arábia Saudita, solução que atenderia tanto à questão salarial quanto ao desejo de finalmente voltar a jogar com regularidade em um futebol sem tanta pressão.