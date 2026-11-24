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A Federação Saudita de Futebol estuda uma mudança radical no limite de jogadores estrangeiros a partir da temporada 2027-28, o que pode provocar uma nova ofensiva por atletas das principais ligas europeias. Entre as propostas em análise estão elevar o limite para até 18 estrangeiros por clube ou eliminá-lo por completo, com o objetivo de aumentar o nível do futebol local.

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Liga avalia ampliação radical do limite

Segundo o The Times, a Federação Saudita de Futebol estuda várias opções para mudar as regras de inscrição de elencos da Roshn Saudi League antes da temporada 2027-28. As propostas incluem elevar o limite para 14, 16 ou 18 jogadores estrangeiros por clube. A opção mais radical é eliminar o limite por completo. Qualquer mudança continuaria sujeita a controles financeiros e regulatórios rigorosos, mas ainda não há uma decisão final.

Regras atuais podem mudar profundamente

Pelas regras atuais, válidas para 2026-27, os clubes da Liga Saudita podem inscrever 10 estrangeiros em um elenco de 25 jogadores: oito atletas seniores e dois sub-21, além de uma vaga extra para um profissional nascido na Arábia Saudita. Nas partidas da liga, as regras geralmente limitam os times a oito estrangeiros, enquanto a Copa do Rei e a Supercopa da Arábia Saudita permitem que os 10 sejam titulares.

A ampliação do limite representaria uma mudança significativa e poderia permitir que os clubes escalassem um time titular inteiramente formado por estrangeiros. Citando fontes privadas, o Asharq Al-Awsat acrescenta que as discussões fazem parte de uma estratégia mais ampla para incentivar jogadores sauditas a buscar transferências para o exterior e dar mais minutos aos atletas locais em clubes menores. Para isso, a federação estuda um mecanismo financeiro que ajude os clubes com menos recursos a pagar os salários de jogadores sauditas contratados por equipes mais ricas.

Ronaldo pode não participar da nova fase

Se aprovadas, as mudanças dariam a clubes como o Al-Nassr muito mais liberdade para contratar jogadores em torno de estrelas como Joao Felix e Sadio Mane. Cristiano Ronaldo, porém, talvez nem esteja no clube para viver esse novo cenário. O contrato do atacante português com o Al-Nassr termina em 30 de junho de 2027. A expectativa é que ele conclua a temporada 2026-27, embora a aposentadoria pareça, no momento, o cenário mais provável depois do próximo verão.

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Antes de decidir por qualquer reformulação, a federação também enviou aos clubes um questionário oficial para ouvir suas opiniões sobre o papel das categorias de base, o desenvolvimento dos jogadores locais e o impacto das estrelas estrangeiras sobre os atletas do país.

Respostas dos clubes orientarão decisão

A federação agora analisará as respostas dos clubes antes de decidir se amplia ou elimina o limite de estrangeiros para 2027-28. Uma aprovação pode desencadear uma intensa ofensiva por transferências nas principais ligas europeias durante o verão, à medida que os clubes sauditas busquem preencher as novas vagas nos elencos. Ao mesmo tempo, os dirigentes do futebol local precisarão conciliar essas ambições globais com medidas que protejam o tempo de jogo dos jovens sauditas.