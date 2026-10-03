Federação Portuguesa tem opinião clara sobre o retorno de Cristiano Ronaldo à seleção nacional

A Federação Portuguesa quer que Cristiano Ronaldo retorne à seleção nacional, segundo o jornal espanhol MARCA. O periódico também foi o primeiro a noticiar que o atacante havia deixado a concentração na última quarta-feira.

Na noite de quarta-feira, a briga entre Jorge Jesus e Ronaldo atingiu o auge. Após uma entrevista coletiva do técnico da seleção, na qual disse 'não ter problemas com Ronaldo', o último decidiu pegar seu jatinho particular e deixar a concentração.

O Jogo publicou algumas horas depois a notícia de que Ronaldo colocou um ponto final em sua carreira pela seleção. O pentacampeão da Bola de Ouro reagiu mais tarde dizendo que 'a verdade' virá à tona depois.

Na sequência, Portugal enfrentou a Dinamarca pela terceira partida da Liga das Nações nesta Data Fifa e venceu por 4 a 2 sem Ronaldo. Jorge Jesus enfatizou após a partida que não há qualquer desentendimento dentro do grupo de jogadores.

Ainda assim, a Federação Portuguesa quer trazer Ronaldo de volta à seleção. Segundo o MARCA, a entidade trabalha por uma reconciliação entre Jesus e CR7 para, em seguida, lhe dar o jogo de despedida por Portugal que ele merece.

Ronaldo disputou até agora 234 partidas por Portugal. Nelas, marcou 146 gols e conseguiu conquistar a Eurocopa de 2016.