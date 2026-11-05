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Cristiano Ronaldo anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção, encerrando uma carreira lendária com Portugal. Após a notícia de grande repercussão, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que planeja uma homenagem espetacular para celebrar o maior capitão de sua história.

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Ronaldo encerra carreira na seleção de Portugal

Ronaldo encerrou oficialmente sua lendária carreira pela seleção de Portugal. Pouco depois de o atacante anunciar sua decisão histórica, a FPF divulgou um comunicado emocionado em reconhecimento às suas contribuições para a seleção.

O lendário atacante deixa o futebol de seleções como o maior artilheiro da história das seleções masculinas. Sua despedida marca o fim de uma era para um país que ele representou com orgulho em diversos grandes torneios.

FPF manifesta sua eterna gratidão

A FPF prontamente reconheceu o impacto incomparável de Ronaldo na seleção. A entidade elogiou sua liderança constante e dedicação incansável ao longo de uma carreira internacional de mais de duas décadas.

“A FPF expressa sua mais profunda e eterna gratidão ao seu eterno capitão, Cristiano Ronaldo”, diz o comunicado oficial. “É com um sentimento de profunda gratidão e imensa admiração que a FPF deseja prestar publicamente homenagem a Cristiano Ronaldo e agradecer por sua trajetória absolutamente extraordinária a serviço do nosso país.

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“Mais do que um atleta excepcional, nosso capitão foi um líder inspirador, um exemplo de dedicação e o maior símbolo da alma da nossa seleção.”

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Os planos para uma grande homenagem de despedida

Ao reconhecer seu legado incomparável, a FPF deixou claro que um simples comunicado não seria suficiente. A entidade confirmou que está preparando um grande evento, planejado em detalhes, para dar ao lendário atacante a despedida que ele merece.

“A Federação Portuguesa de Futebol se recusa a deixar que esta despedida aconteça sem lhe prestar a homenagem que lhe é devida”, prossegue o comunicado. “Temos o desejo firme e profundo de organizar, planejar, participar e colaborar ativamente naquilo que ficará para sempre como uma homenagem à altura da imensa carreira de Cristiano Ronaldo.”

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Em busca da última marca da carreira

Embora sua notável trajetória pela seleção tenha chegado definitivamente ao fim, Ronaldo ainda não se despediu do futebol. O veterano atacante segue concentrado em seus compromissos com o Al-Nassr e em uma impressionante marca pessoal. Ao fim da homenagem, a FPF fez uma referência afetuosa à sua busca por mais um feito histórico no futebol. O comunicado oficial terminou com uma mensagem de incentivo para a reta final de sua carreira: “Rumo ao milésimo gol!!!”

Torcedores de todo o mundo agora aguardam mais detalhes sobre a data e o local da homenagem oficial de Portugal ao maior jogador de sua história.