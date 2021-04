Federação Peruana pede desculpas ao São Paulo por treino vetado antes da Libertadores

A FPF enviou ofício com explicações na qual aponta "decisão apressada" do Instituto Peruano de Esportes, responsável pela proibição

A Federação Peruana de Futebol (FPF) enviou, nesta terça-feira (20), uma carta com pedido de desculpas ao São Paulo pelo treino vetado na última segunda-feira (19), véspera da estreia na Copa Libertadores contra o Sporting Cristal esta noite, às 21h30.

A proibição dos treinos do São Paulo e do Palmeiras, que enfrenta o Universitario, na quarta-feira, foi uma decisão do Instituto Peruano do Esporte (IPD, em espanhol).

Na sexta-feira da semana passada, a Federação Peruana enviou um ofício solicitando a possibilidade de treinos para os clubes brasileiros. O IPD respondeu na última segunda-feira com a negativa e justificou a decisão porque considerava que os "treinos violariam a finalidade de implantação das bolhas sanitárias e colocariam em risco os times visitantes e as pessoas envolvidas na organização das partidas", como publicou a Goal.



O São Paulo teve que treinar no hotel, em Lima (Foto: Reprodução/Twitter)

Diante disso, a FPF acionou a Conmebol para tentar reverter a decisão do IPD e posteriormente o Ministério da Saúde local, em regime de urgência, e obteve uma resposta favorável às 18h54 (horário local do Peru), horário posterior ao treino realizado pelo São Paulo no hotel no qual estava hospedado.

A Goal teve acesso a essa carta de desculpas enviada pela Federação ao São Paulo nesta terça, na qual a federação detalha os acontecimentos. Confira abaixo:

"(...) finalidade de manifestar nossas desculpas pela falta de atenção a sua solicitação de treinamento programado para ontem (19), devido a decisão comunicada pelo IPD (...) consideramos que a decisão adotada pelo IPD foi apressada e em desacordo aos protocolos de bioseguridade que a FPF havia implantado para reduzir riscos de contágio por COVID-19", diz um trecho.

"(...) nossa federação informou o IPD na última sexta (16) a respeito dos treinos programados (...)

(...) lamentavelmente, ontem (19) de manhã, o IPD notificou a proibição dos treinamentos (o IPD é o orgão governamental encarregado das coordenações relacionadas a atividades de futebol profissional durante a emergência sanitária por COVID-19)

(...) procedemos de maneira imediata a informar a Conmebol e fizemos as gestões necessárias com o IPD para reverter a decisão (...) ao não ter uma resposta satisfatória do IPD, a FPF recorreu de maneira direta ao Ministério da Saúde, solicitando autorização para os treinamentos (...) com caráter de urgência.

(...) fomos notificados oficialmente ontem às 18h54 por e-mail (...) da opinião favorável ao pedido de treino feito pela FPF (...) a opinião do IPD de impedir os treinamentos acabou sendo apressada e contrária à opinião do Ministério da Saúde, motivo pelo qual lamentamos muito os prejuízos que essa decisão possa ter causado, havendo nossa federação atuado de maneira mais diligente possível pra conseguir confirmar os treinos originalmente marcados pelo seu clube".