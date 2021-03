Federação Paulista reconhece erros contra o São Paulo em derrota para o Novorizontino

Em nota, Federação Paulista reconheceu que o Tricolor foi prejudicado no duelo do último sábado (13), e promete mais atenção na sequência da competiçã

A derrota do São Paulo para o Novorizontino por 2x1 no último sábado segue dando o que falar. Neste domingo, a FPF, Federação Paulista de Futebol, emitiu uma nota onde admite que um erro prejudicou o Tricolor na partida.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O lance em questão foi uma jogada ao final da partida, quando Luciano foi derrubado na área. Edina Alves Batista não marcou a penalidade, que ainda foi conferida pelo VAR, que não indicou uma revisão para a árbitra.

No pronunciamento, a federação confirma que a árbitra deveria ter sido convocada para revisar o lance, e consequentemente marcar a penalidade para o São Paulo, que terminou derrotado.

"A Comissão de Arbitragem identificou falhas de interpretação da arbitragem em campo e de procedimento do VAR. O equívoco no lance é claro e óbvio. As imagens deveriam ter sido revisadas imediatamente por meio da área de revisão em campo para correção da decisão."

Mais artigos abaixo

"A partir desta segunda-feira, a Comissão de Arbitragem vai efetuar um forte treinamento com a equipe de arbitragem e de VAR da partida para que nenhum erro como este volte a acontecer", diz a nota.

O resultado marcou o primeiro revés do time paulista desde a chegada do argentino Hernán Crespo. Mesmo com a derrota, o Tricolor segue na liderança do Grupo B do Paulistão, que ainda conta com Ferroviária, Ponte Preta e São Bento.