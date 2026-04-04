'Federação Italiana de Futebol quer tirar o técnico de uma seleção participante da Copa do Mundo após a saída de Gattuso'

Vincenzo Montella está na mira para se tornar o novo técnico da seleção italiana, segundo o Fanatik, com base em informações do Tuttosport. O técnico de 51 anos está atualmente se preparando para a Copa do Mundo com a Turquia, mas é cobiçado por seu país natal.

Montella fez história recentemente ao classificar a Turquia para a Copa do Mundo pela primeira vez em 24 anos. Na final da repescagem, o Kosovo foi derrotado por 0 a 1. Na mesma noite, a Itália sofreu mais uma decepção: após uma disputa de pênaltis contra a Bósnia e Herzegovina, a seleção perdeu pela terceira vez consecutiva a classificação para a fase final do torneio.

A decepção teve consequências imediatas, pois o técnico Gennaro Gattuso decidiu se demitir do cargo de técnico da seleção. A Federação Italiana de Futebol se viu, assim, obrigada a agir rapidamente na busca por um sucessor. Nesse contexto, os olhos estão voltados explicitamente para Montella, embora ele ainda tenha contrato com a Turquia.

Isso, no entanto, não parece diminuir o interesse. De Itália, ouve-se que a federação quer, apesar de tudo, tentar convencer Montella a deixar o cargo. Para o ex-técnico de times como AS Roma, Sampdoria, AC Milan e Fiorentina, assumir o comando da seleção de seu país seria uma oportunidade única. Ao mesmo tempo, a Turquia oferece a chance de disputar a Copa do Mundo, o que torna improvável uma saída a curto prazo.

Além disso, a Turquia está muito satisfeita com a colaboração e aposta em uma permanência mais longa de Montella. O objetivo é mantê-lo no cargo pelo menos até 2032, ano em que a Turquia organizará o Euro em conjunto com a Itália. Para reforçar essa intenção, estaria até mesmo em andamento a obtenção da nacionalidade turca para o italiano.

O especialista em mercado de transferências Gianluca Di Marzio também confirma o interesse da Itália. “Eles adorariam recebê-lo”, afirma. Além de Montella, também circulam os nomes de Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri, embora ainda não esteja claro até que ponto eles estariam abertos a assumir o cargo de técnico da seleção italiana.