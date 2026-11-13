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A federação espanhola de futebol suspendeu Jesús Owono por 12 partidas pela falta em Jesús de Miguel, que resultou na morte do atacante espanhol.

Na segunda-feira, 2 de novembro, tudo deu errado pouco antes do fim da partida entre Tenerife e Andorra pela LaLiga 2.

As duas equipes já haviam tido um jogador expulso, e o placar estava em 2 a 2 quando o lance aconteceu, no sétimo minuto dos acréscimos. De Miguel recebeu um lançamento alto em profundidade, enquanto o goleiro do Andorra, Jesús Owono, saía do gol.

Como o lance aconteceu perto da linha do meio-campo, Owono não podia tocar na bola com as mãos. Ele tentou, então, chutá-la para longe, mas acabou atingindo com muita força a cabeça de De Miguel, de 30 anos.

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Depois de receber atendimento por vários minutos, De Miguel deixou o campo de maca e foi levado ao hospital. Segundo a imprensa espanhola, De Miguel também sofreu uma parada cardíaca, e seus batimentos voltaram graças a manobras de reanimação.

Na noite de segunda-feira, o quadro de De Miguel parecia se estabilizar, mas, na manhã de terça-feira, o Tenerife informou que seu estado havia piorado. Pouco depois, o atacante espanhol morreu em decorrência da falta.

A federação espanhola suspendeu Owono por 12 partidas. Essa é a punição máxima que a entidade podia aplicar por uma falta. A polícia ainda investiga se Owono também pode responder criminalmente.

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Owono divulgou um comunicado na quarta-feira da semana passada. "Estes são os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade para encontrar as palavras certas e é muito difícil para mim compreender o que aconteceu. Sinto uma dor imensa pela perda de Jesús. Meus pensamentos estão com ele, sua família e todos que o amavam."

"Sei que muitas questões serão levantadas. Vou enfrentar tudo o que vier com o maior respeito. Neste momento, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa além de Jesús e da dor que todos estamos sentindo. Descanse em paz, Jesús."