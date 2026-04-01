Federação Egípcia: Um pequeno grupo gritou slogans ofensivos... e abrimos nossos braços para a Espanha

A Federação Egípcia de Futebol confirmou que os incidentes ocorridos durante o amistoso entre Espanha e Egito, disputado no Estádio Espanyol, não afetarão as boas relações entre as duas partes, ressaltando que os gritos partiram de uma minoria da torcida da “La Roja”.

A seleção egípcia conquistou um valioso empate contra a anfitriã Espanha (0 a 0) na noite de terça-feira, em partida amistosa de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Embora os Faraós tenham jogado com 10 jogadores desde os 84 minutos, após a expulsão de Hamdi Fathi, eles resistiram até o apito final, saindo com um resultado positivo após um teste difícil antes da Copa do Mundo, que será disputada no próximo verão.

No entanto, a partida testemunhou cenas que os jornais espanhóis descreveram como “vergonhosas”, quando torcedores espanhóis entoaram gritos ofensivos contra o Islã, repetindo várias vezes durante a partida: “Quem não pular é muçulmano”.

Além disso, a torcida presente no estádio do Espanyol vaiou durante o hino nacional egípcio, em uma cena surpreendente.

A Federação Espanhola de Futebol, o Espanyol e o governo espanhol condenaram esses comportamentos e abriram uma investigação para punir os infratores.

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O que disse a Federação Egípcia de Futebol em seu comunicado?

A Federação de Futebol mencionou em seu comunicado, nesta quarta-feira: “A Federação Egípcia de Futebol reitera sua total condenação ao repugnante incidente racista ocorrido no estádio do Espanyol, na cidade de Barcelona, durante a partida amistosa da nossa seleção nacional contra a Espanha, bem como ao fato de alguns torcedores presentes nas arquibancadas terem saído do controle, entoando frases e slogans racistas”.

A Federação acrescentou: “Salientamos também nossa total rejeição e condenação desses eventos ocorridos durante a partida e da falta de respeito ao hino nacional, algo totalmente inaceitável nos estádios de futebol e uma manifestação negativa que exige que trabalhemos juntos para erradicá-la”.

E acrescentou: “A Federação Egípcia de Futebol valoriza as declarações de repúdio e condenação emitidas pela Federação Espanhola de Futebol, pelo Ministério do Esporte da Espanha e por todos os dirigentes e astros do futebol espanhol, que rejeitaram e condenaram os atos de racismo ocorridos durante a partida, que a seleção nacional egípcia disputou com força e eficiência em campo, mostrando-se à altura dos anfitriões na preparação para a Copa do Mundo”.

E continuou: “A Federação Egípcia de Futebol reitera que Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia e em sua capacidade internacional, está trabalhando com os responsáveis da FIFA e todos os parceiros e instituições internacionais para impedir que tais cenas ofensivas ocorram nos campos de futebol de todos os países do mundo, pois o que aconteceu é totalmente inaceitável, e a Federação Internacional combate o racismo e luta contra a discriminação no futebol, enfatizando a recusa à repetição dessas cenas no futuro e o empenho total para erradicar definitivamente esse fenômeno”.

A Federação concluiu seu comunicado afirmando: “A Federação Egípcia deseja enfatizar que o que ocorreu por parte de uma minoria da torcida nas arquibancadas do Espanyol não afetará de forma alguma as relações sólidas que unem as Federações Egípcia e Espanhola de Futebol, após a recepção maravilhosa dada à delegação dos Faraós em Barcelona e a oferta de todas as facilidades e apoio, e ressaltando que o Egito sempre abre seus braços a todos os representantes do futebol espanhol, aos cidadãos da Espanha e a todos os países amigos nesta terra de civilização, amor e paz”.