Federação dá taça para Atlético de Madrid... que foi conquistada em 1947

Colchoneros conquistaram apenas em 1947 a Copa Presidente, que teve início seis anos antes; troféu chega para inauguração do novo museu do clube

O não terminará a temporada 2019/20 sem troféus. Mas a taça, que chega apenas agora, foi conquistada há mais de 70 anos pelo clube. Isso porque nesta quarta-feira (5), a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) reconheceu o título da Copa Presidente, conquistada pelos colchoneros em 1947.

O torneio foi disputado em forma de um quadrangular que teve início em 1941 e terminou seis anos depois, apenas em 1947. O curioso é que, com o longo período entre o início e o fim da competição, o clube iniciou a competição com o nome de Atlético Aviación, e foi campeão com seu nome atual, Clube Atlético de Madrid.

O torneio nasceu com a intenção de promover uma disputa entre clubes portugueses e espanhóis, porém, a ideia não deu certo. Então, a Copa Presidente nasceu, com Club (então Atlético de Bilbao), , ​​Atlético Aviación e Valência entre os participantes.

As seis rodadas iniciais foram disputadas entre abril e maio de 1941, mas o último confronto, entre Valência e Atlético Aviación, líderes da competição com 7 e 6 pontos, respectivamente, acabou não acontecendo.

Então, a partida, que seria apenas mais uma rodada mas ganhou alcunha de final, aconteceu apenas seis anos mais tarde, em setembro de 1947. No estádio Metropolitano, os colchoneros venceram por 4 a 0 e garantiram o primeiro título da história do clube com seu novo nome.

Agora, depois de mais de 70 anos, o troféu chega de fato a seu verdadeiro dono para ficar em exibição no novo museu do clube, que será inaugurado no dia 8 de agosto, nas instalações do Wanda Metropolitano.

"É uma honra para a Federação apresentar ao vencedor este troféu. Desejamos sucesso com o novo Museu, no qual esperamos que este ocupe um lugar privilegiado", disse Elvira Andrés, membro da RFEF.

Agora, com a Copa Presidente assegurada, o Atlético de Madrid tenta adicionar mais um troféu inédito em seu museu: o da Liga dos Campeões. Após eliminar o Liverpool, atual campeão, os colchoneros têm pela frente o RB Leipzig, no dia 13 de agosto, pelas quartas de final da competição.