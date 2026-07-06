Federação Belga de Futebol fica perplexa com a postura da FIFA no caso envolvendo Balogun

Florin Balogun poderá jogar normalmente pela seleção dos Estados Unidos contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo. A Federação Belga de Futebol apresentou um protesto, mas a FIFA não o aceitou para análise, conforme ficou claro nesta segunda-feira.

Balogun recebeu um cartão vermelho direto contra a Bósnia e Herzegovina (2 a 0) nas oitavas de final devido a uma entrada violenta. O atacante foi automaticamente suspenso por uma partida, mas, graças à intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de uma equipe de advogados, a suspensão foi anulada pela FIFA.

A Federação Belga de Futebol (RBFA) não viu outra opção a não ser apresentar um protesto contra a decisão. Isso ocorreu principalmente porque a não suspensão de Balogun teve que ser tomada de conhecimento pela mídia. Por isso, foi solicitado esclarecimento imediato à FIFA.

“Como única reação, a FIFA enviou uma carta à RBFA informando que considerava essa correspondência como um recurso, que um juiz havia sido designado e que a RBFA tinha apenas algumas horas para completar esse recurso. A FIFA não forneceu nenhuma informação”, pode-se ler em um comunicado da federação belga.

“De acordo com os próprios regulamentos da FIFA, um recurso só é admissível se a decisão fundamentada tiver sido previamente comunicada à parte recorrente. Enquanto a RBFA buscava apenas uma explicação legítima, a própria FIFA criou um processo de recurso e, em seguida, providenciou imediatamente para que o recurso fosse declarado inadmissível”, acrescenta a RBFA, surpresa com a situação.

A RBFA está bastante insatisfeita com o fato de a FIFA não ter dado uma resposta clara. “Por isso, não tem outra escolha a não ser contestar a elegibilidade do jogador para a próxima partida.”

A seleção dos EUA e a Bélgica começam a partida das oitavas de final na terça-feira, às 02h. O vencedor enfrentará Portugal ou a Espanha nas quartas de final.