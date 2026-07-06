Federação Belga de Futebol dá o alarme: é assim, de forma ridícula, que a FIFA responde à contestação no caso Balogun

A enorme polêmica em torno do cancelamento da suspensão de Folarin Balogun na Copa do Mundo ganha um novo capítulo. A Federação Belga de Futebol divulgou, em um comunicado, a conduta da FIFA, o que mais uma vez levanta grandes questionamentos.

Balogun, atacante dos Estados Unidos, teria inicialmente sido suspenso após receber um cartão vermelho para a partida contra a Bélgica na Copa do Mundo, mas essa suspensão foi repentinamente “suspensa” pela FIFA. Com isso, ela se transformou em uma espécie de suspensão condicional. Pouco tempo depois dessa decisão, ficou claro que a Casa Branca havia entrado em contato com Gianni Infantino, o que tornou o caso ainda mais suspeito.

Embora a FIFA tenha declarado que essa ligação não teve qualquer influência, a Bélgica, que enfrenta os EUA esta noite, se sente prejudicada. A seleção já havia anunciado que tomaria medidas. Agora, a Federação Belga de Futebol divulgou um novo comunicado, no qual a reação peculiar da FIFA é trazida à tona.

“A KBVB solicitou à FIFA uma cópia da decisão, uma explicação do procedimento seguido e uma exposição de seu ponto de vista em relação aos regulamentos aplicáveis. Como única resposta, a FIFA enviou uma carta à KBVB na qual afirmava que essa correspondência era considerada um recurso, que um juiz havia sido nomeado e que a KBVB tinha apenas algumas horas para concluir esse recurso.”

“A FIFA não forneceu nenhuma informação a esse respeito. Tudo isso ocorreu enquanto, ao mesmo tempo, a FIFA se recusava a responder aos pedidos legítimos da KBVB”, pode-se ler no documento. Além disso, a Federação Belga de Futebol observou algo bastante peculiar.

“Durante a reunião de coordenação da partida, a FIFA removeu propositalmente da sua apresentação a parte relativa à suspensão automática de jogadores. Esse assunto, no entanto, fazia parte de todas as reuniões desse tipo realizadas antes de cada uma das quatro partidas anteriores. A KBVB solicitou à FIFA, tanto verbalmente quanto por escrito, uma explicação sobre essa alteração, mas, mais uma vez, não obteve nenhuma resposta.”

“Para ser claro: até o momento, a KBVB ainda não recebeu nenhuma decisão ou explicação da FIFA a respeito dessa questão. Por isso, não tem outra escolha a não ser contestar a elegibilidade do jogador para a próxima partida.”

“Independentemente do resultado esportivo desta partida, a KBVB está profundamente entristecida com o desenrolar dos acontecimentos e continuará lutando nas próximas horas, dias e meses em defesa dos princípios fundamentais da ética, da competição leal e dos interesses do futebol como um todo.”