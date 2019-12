Fede Valverde, o uruguaio de 21 anos que está deixando Modric para trás

O garoto de 21 anos 'roubou' a posição de titular de Luka Modric e arrumou o meio de campo do Real Madrid

Ter o trio Casemiro, Kroos e Modric seria o sonho de 99,9% dos clubes do mundo, mas Zidane sabia que algo estava errado. Com os três meiocampistas consagrados, o Real Madrid não conseguia jogar bem: foi aí que o franco-argelino decidiu fazer uma escolha ousada.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Zinedine Zidane colocou Luka Modric - naquele momento o atual detentor da Bola de Ouro - no banco, para dar lugar a um jovem volante uruguaio, Federico Valverde, que ainda não tinha marcado um gol com a camisa da equipe merengue. E deu certo.

Depois de um começo ruim, o alcançou o Barça na e já está classificado para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões, com um jogo de antecedência. Nas dez partidas nesta temporada em que Valverde foi titular, os madrilenhos ainda estão invictos.

Não só isso: nos últimos dez jogos em que o uruguaio não começou entre os 11 titulares, o Real tropeçou em seis ocasiões. Está claro que Valverde, com 21 anos, já consegue fazer a diferença, mesmo em um elenco recheado de estrelas. E é claro, as comparações com Modric já começaram.

"Valverde vai vencer a Bola de Ouro no futuro também," afirmou Rodlfo Catino, vice-presidente do , para o AS. "Ele vai ser um dos melhores uruguaios da história, junto com Luis Suarez e Diego Forlán."

O uruguaio dá mais solidez ao meio de campo do Real Madrid, ajudando Casemiro no setor defensivo, ao mesmo tempo que consegue pisar dentro da área adversária e coordenar os ataques da equipe, com bons passes e arrancadas, quebrando linhas.

Com dois gols e duas assistências em seus últimos quatro jogos na La Liga, Valverde já se mostra pronto para ser um dos jogadores mais importantes do Real Madrid, na defesa e no ataque, sendo o famoso meiocampista "área-a-área".

Perguntado, Diego Lugano, ídolo do e da seleção uruguaia, também falou sobre a ascensão de Valverde: "Eu imaginei que ele fosse explodir. Ele já demonstrava seu talento desde muito jovem. É um jogador clássico, e era só questão de tempo até que ele conseguisse se destacar em um grande clube."

Luka Modric vem sendo a maior "vítima" de Fede Valverde, já que o uruguaio o deixou no banco de reservas. Por exemplo, contra o , na última rodada da Liga dos Campeões, em partida que não vale nada, o croata deve ser o titular, poupando Valverde para um duelo mais importante da La Liga, contra o Valencia, fora de casa.

No entanto, Modric não parece triste ou irritado com a perda da titularidade. Em entrevista, o croata afirmou: "Continuo feliz em Madrid, estou me sentindo bem, estou aproveitando o futebol e a cidade mais do que nunca. Onde eu precisar jogar, vou atuar."

E o croata vem melhorando, jogando com uma equipe mista, na maioria das vezes. Toni Kroos é outro que parece rejuvenescido quando joga junto com Valverde, recuperando seu futebol.

"Eu o amo," declarou Kroos. "Jogar como ele está jogando, no Real Madrid, sendo tão jovem? Significa que ele é muito bom jogador."

Kroos certamente não é o único que acha isso. A cada bom jogo de Valverde, ele conquista mais admiradores. Se ele vai chegar até a Bola de Ouro, é muito cedo para dizer. Porém, algo que já está claro é que o uruguaio vai ajudar muito o Real Madrid, agora e no futuro.