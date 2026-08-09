Relatos da imprensa revelaram os bastidores das últimas horas que antecederam o anúncio oficial da contratação do português Samu Costa pelo Al-Nassr saudita, em uma transferência que veio após longas semanas de acordos e aprovações, mas que ao mesmo tempo trouxe uma surpresa chocante sobre o que restou do orçamento do "Al-Alami" durante a atual janela de transferências de verão.

Fontes do jornal saudita "Asharq Al-Awsat" esclareceram que a diretoria do Al-Nassr chegou, na manhã de segunda-feira, a um acordo com a Liga Saudita de Futebol Profissional, permitindo ao clube concluir a contratação de Costa, considerando que o negócio será feito fora do orçamento direto do clube, com as verbas do programa de atração de talentos arcando com o custo total da transferência.









Segundo as fontes, o Al-Nassr e o Real Mallorca, da Espanha, já haviam chegado a um acordo definitivo sobre a transferência do jogador cerca de um mês e meio antes, mas o anúncio oficial atrasou devido à conclusão das aprovações e dos procedimentos financeiros ligados ao negócio.

As horas que se estenderam da manhã de domingo até o período da tarde presenciaram a conclusão e a assinatura dos contratos oficiais entre o Al-Nassr e o Mallorca, após a obtenção das aprovações necessárias, antes de o clube anunciar, na sequência, a conclusão da contratação do meio-campista português.

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Mas a surpresa veio logo após o fechamento do negócio, depois que a diretoria do Al-Nassr foi informada do esgotamento do orçamento destinado ao clube dentro do programa de atração de talentos durante a atual janela de transferências de verão.

Dessa forma, a contratação de Costa não foi apenas mais uma adição à lista do Al-Nassr, mas consumiu toda a verba destinada ao clube pelo programa de atração de talentos neste verão, o que coloca a diretoria diante de uma situação difícil caso ainda deseje reforçar outras posições antes do fechamento da janela.

Esses desdobramentos surgem em um momento em que o Al-Nassr precisa de mais de um reforço, especialmente após a saída de Marcelo Brozovic, com a existência de necessidades em outras posições, o que abre as portas para grandes questionamentos sobre a capacidade do "Al-Alami" de completar seu elenco sem verbas adicionais ou de recorrer a outras soluções no período que se aproxima.