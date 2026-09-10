FC Utrecht toma medidas contra seus próprios torcedores após má conduta contra o Go Ahead Eagles

O FC Utrecht decidiu tomar medidas contra a própria torcida após os distúrbios do último sábado contra o Go Ahead Eagles. Na partida fora de casa contra o Excelsior, no próximo domingo, os torcedores ainda serão bem-vindos, mas apenas se viajarem para Roterdã no ônibus da torcida.

Foi o que o clube informou à RTV Utrecht. Antes, os torcedores também podiam viajar de carro para Roterdã, mas essa opção foi retirada após uma reunião entre as autoridades no início desta semana. A mesma medida também valerá durante Feyenoord x FC Utrecht, em 20 de setembro.

No último sábado, a situação saiu completamente do controle no Stadion Galgenwaard. Torcedores lançaram uma bomba de fogos de artifício no gramado, após o que a partida foi temporariamente interrompida. Pouco depois, inúmeros copos foram arremessados no campo, e o árbitro Martin van den Kerkhof decidiu encerrar definitivamente o duelo.

Na terça-feira, o restante da partida foi disputado sem público. O FC Utrecht reagiu bem depois de estar perdendo por 3 a 1 e conseguiu arrancar um empate por 3 a 3.

A torcida do Utrecht também já se comportou mal no passado durante uma partida fora de casa contra o Excelsior. Na edição anterior, em 26 de abril deste ano, torcedores acenderam fogos de artifício. Por isso, a KNVB aplicou ao FC Utrecht uma multa de 10 mil euros e uma punição condicional de uma partida fora de casa sem torcedores do Utrecht.

O FC Utrecht também informou no início desta semana que já está trabalhando na aplicação de proibições locais de estádio. “Com base nas imagens de câmera disponíveis, os primeiros indivíduos foram identificados”, informou o clube. Além das proibições locais de estádio, a KNVB ainda pode impor proibições nacionais de estádio.