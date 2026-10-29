FC Utrecht não convence nem um pouco contra o Kozakken Boys, mas avança na Copa da Holanda

O FC Utrecht venceu o Kozakken Boys por 1 a 0 na noite de quinta-feira. O time de Anthony Correia avançou à próxima fase da Copa da Holanda Eurojackpot.

Em um primeiro tempo muito morno, Sergio Padt precisou entrar em ação pela primeira vez aos 20 minutos. O goleiro tirou de baixo do travessão um cruzamento que havia mudado de direção.

Pouco depois, o Kozakken Boys voltou a levar perigo. Um chute de Milan van den Berg foi bloqueado e passou por pouco ao lado do gol. Na cobrança do escanteio seguinte, a bola passou rente ao travessão.

Quatro minutos depois, o Utrecht apareceu pela primeira vez no ataque. Em uma cobrança de falta indireta pela lateral do campo, Oualid Agougil mandou a bola para a área. Nikolas Panagioutou estava completamente livre e finalizou bem para marcar: 1 a 0.

Depois do intervalo, o Kozakken Boys voltou a tomar a iniciativa. O quarto colocado da segunda divisão fez algumas tentativas que exigiram esforço de Padt. Um chute do reserva Mouad Hassan levou bastante perigo, mas Padt conseguiu defender mais uma vez.

Aos 84 minutos, o Utrecht pareceu perto de definir a partida. Yoann Cathline deixou Marius Broholm cara a cara com o goleiro, mas ele falhou na finalização. O Kozakken Boys não conseguiu organizar uma pressão final.