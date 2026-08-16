FC Twente vira desvantagem e conquista os primeiros pontos nesta temporada da Eredivisie

O FC Twente conquistou seus primeiros pontos nesta nova temporada da Eredivisie VriendenLoterij. Em casa, a equipe do técnico John van den Brom venceu o PEC Zwolle por 3 a 1 neste domingo. O PEC já havia perdido na rodada de abertura na semana passada para o Ajax (0 a 2).
Nos minutos iniciais, as duas equipes tentaram uma vez cada. Elias Sørensen chutou para fora pelo PEC, e Daouda Weidmann fez o mesmo pelo Twente.
Na metade do primeiro tempo, o PEC abriu o placar. Uma trapalhada na saída de bola de Lars Unnerstall e Robin Pröpper foi duramente punida por Sørensen: 0 a 1. O Twente considerou que houve uma falta na origem do lance do gol, mas o árbitro e o VAR não concordaram.
Pouco depois, o Twente voltou a levar perigo com Weidmann, que desta vez viu sua tentativa ser defendida por Jasper Schendelaar. Na terceira tentativa do meio-campista de 23 anos, que bateu bonito e forte no canto, o goleiro não teve resposta: 1 a 1.
Depois do intervalo, o Twente assumiu mais a iniciativa. Daan Rots, livre, ainda cabeceou para fora, mas um gol contra de Dylan Mbayo acabou colocando o 2 a 1 no placar. O atacante queria impedir que Weidmann marcasse, mas mandou a bola com força no ângulo do próprio gol.
E o Twente seguiu em cima. Daan Rots fez o 3 a 1 com um chute de longa distância e assim definiu o duelo. O PEC já tinha pouco a oferecer como resposta.
Entre outros, Sondre Ørjasæter, Wout Weghorst, Thomas van den Belt e Filip Thorvaldsen ainda buscaram ampliar na reta final. O quarto gol do Twente, porém, não saiu, mas isso não diminuiu a festa no De Grolsch Veste.