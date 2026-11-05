O FC Twente segue com 100% de aproveitamento após a terceira rodada da fase de liga da Conference League. A equipe reagiu depois de sair perdendo por 1-0 para o FC Pafos e venceu por 3-1. Ruud Nijstand marcou o gol de empate e, depois que os visitantes ficaram com um jogador a menos, Sondre Ørjasaeter e Daouda Weidmann garantiram os três pontos.

Repetir uma atuação tão convincente quanto a do último fim de semana contra o Excelsior (1-9) era quase impossível. Isso ficou claro diante do Pafos, que deu pouco espaço ao Twente perto da área cipriota. Além disso, era preciso ficar atento aos contra-ataques, e uma boa intervenção de Daan Rots foi necessária para evitar o 0-1.

O gol sofrido acabou saindo cinco minutos depois, quase do nada. Após um contra-ataque fulminante do Pafos, Lelê teve tempo e espaço demais fora da área e acertou um chute espetacular no canto mais distante. Ao comemorar o gol, o brasileiro levou um banho de cerveja e recebeu cartão amarelo por suposta provocação.

O Twente voltou melhor depois do intervalo, embora uma intervenção espetacular de Robin Pröpper tenha sido necessária para cair na armadilha. Pouco depois, enfim veio o empate. Weidmann cobrou uma falta na medida para a cabeça de Nijstad, que chegou em velocidade e cabeceou com força para o gol.

Em um segundo tempo movimentado, Drommel virou herói pouco depois, com um reflexo felino para defender uma finalização de Lelê. Aquele definitivamente não era o melhor momento do brasileiro: instantes depois, ele parou um contra-ataque com falta e foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

O Twente partiu para o ataque e arriscou vários chutes contra Radoslaw Majecki, que fazia uma partida segura e não se deixava surpreender pelas finalizações de longe. No fim, nem o polonês conseguiu evitar a virada da equipe de Van den Brom a 15 minutos do fim. Younes Taha lançou Ørjasaeter, que finalizou com categoria para fazer 2-1.

Aliviado da pressão, o Twente decidiu a partida pouco depois. O reserva Thomas van den Belt teve seu chute bloqueado, mas recuperou a bola e cruzou para Weidmann, livre de marcação, apenas empurrar para o gol: 3-1.