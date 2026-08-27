O FC Twente se classificou para a fase de liga da Conference League após uma grande virada contra o FK Qarabag. Depois da derrota por 0 a 1 em Enschede, a equipe do técnico John van den Brom também saiu atrás no Azerbaijão, deixando a eliminação muito próxima. Os Tukkers, porém, reagiram completamente na partida, levaram o jogo à prorrogação com um gol de Max Bruns nos acréscimos (1 a 2) e, nela, fizeram a diferença com Wout Weghorst e Younes Taha: 1 a 4.
A partida começou com 15 minutos de atraso. Uma forte tempestade fez com que o árbitro norueguês Rohit Saggi tivesse de mandar os jogadores de volta para o vestiário pouco antes do apito inicial. Às 18h15 (horário da Holanda), a bola finalmente rolou.
Depois de um início estudado, o Twente foi crescendo no jogo. Principalmente Sondre Ørjasaeter parecia perigoso, mas isso ainda não gerava chances reais para o Twente.
Após meia hora, os visitantes ficaram de repente a centímetros de sair na frente. Daouda Weidmann arriscou de longe, e a bola, desviada pelas luvas de Martin Zlomislic, explodiu no travessão.
Esse momento fez bem ao Twente, e Taha também ficou perto de abrir o placar. Sua espetacular bicicleta passou à frente do gol. O Qarabag produzia pouco ofensivamente. Não foi muito além de uma tentativa de Jaly Mouaddib, que acertou a rede pelo lado de fora.
Também no segundo tempo, o Twente muitas vezes não soube aproveitar o espaço que recebia do Qarabag. Totalmente contra a lógica da partida, os donos da casa abriram o placar pouco antes da hora de jogo, quando Kady Borges driblou o goleiro Lars Unnerstall e empurrou para as redes: 1 a 0.
O Twente ficou ainda mais atrás, mas não desistiu. Em um lance, Weghorst pareceu ter a bola pronta para empurrar para o gol, mas foi puxado pela camisa no segundo pau e não conseguiu alcançá-la. Provavelmente porque o próprio Weghorst também segurava o adversário, não foi marcado pênalti.
Os valentes Tukkers também não tiveram sorte. Em um escanteio pouco depois, Bruno Langa, que pouco antes do intervalo escapou do segundo cartão amarelo, foi o herói do Qarabag. Ele tirou em cima da linha uma cabeçada de Lucas Vennegoor of Hesselink.
Aos 79 minutos, o Twente finalmente marcou o empate merecido. Zerrouki tocou para Lucas Vennegoor of Hesselink, que por sua vez acionou Weghorst. O atacante cabeceou para trás para Marko Pjaca, que finalizou com muita calma para marcar: 1 a 1.
O Twente foi com tudo em busca do 1 a 2, e ele quase saiu com Daan Rots, não fosse o chute forte ter passado raspando a meta. O Twente, porém, seguiu pressionando e foi recompensado nos acréscimos. Taha colocou a bola na área, e Bruns finalizou de perto para marcar: 1 a 2.
Foi preciso haver prorrogação, e nela o Twente já traduziu a diferença de forças após quatro minutos. Weidmann não conseguiu dominar totalmente bem a bola, mas ela sobrou de forma perfeita para o atento Weghorst. O internacional da seleção da Holanda completou com atletismo para as redes: 1 a 3.
Logo após o início do segundo tempo da prorrogação, o Twente teve mais um golpe de sorte, quando Marko Jankovic recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho após um duelo com Weghorst. O próprio Weghorst também levou amarelo.
Já perto do fim da prorrogação, Taha acabou com qualquer dúvida. O atacante pressionou o goleiro Zlomislic, que passou completamente pela bola. Taha reagiu muito bem a isso e chutou o Twente de vez para a fase de liga da Conference League: 1 a 4.