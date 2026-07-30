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Bart DHanis

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FC Twente oferece um milhão de euros por atacante do Feyenoord

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O FC Twente fez uma proposta pelo jovem Jerayno Schaken, de dezessete anos, informa o De Telegraaf. O talentoso atacante atualmente defende o Feyenoord Sub-21.

Schaken passou anteriormente pelas categorias de base do Ajax, mas se transferiu sem custos para o sc Heerenveen em 2019. Na temporada passada, ele chegou sem custos a Varkenoord.

O filho de Ruben Schaken tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028. Apesar da pouca idade (17), ele já atua pelo Feyenoord Sub-21.

O FC Twente já o vê até como um jogador para o elenco principal. Segundo o De Telegraaf, o diretor técnico Erik ten Hag ofereceu 1 milhão de euros pelo atacante versátil.

O FC Twente prometeu a Schaken uma vaga no elenco principal, algo que ele ainda não tem perspectiva de conseguir no Feyenoord nesta temporada.

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Ainda é incerto se o clube de Roterdã aceitará a proposta de Enschede. Schaken é visto no Feyenoord como um dos maiores talentos do clube.

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