O FC Utrecht conquistou uma vitória surpreendente na Eredivisie na noite de domingo. Fora de casa contra o FC Twente, a equipe de Anthony Correia venceu por 2 a 1, graças a dois belos gols de Ángel Alarcón. Com isso, o Twente deixou escapar a chance de dividir a segunda colocação da Eredivisie.
O Twente começou bem a partida e pressionou intensamente o Utrecht. A pressão logo rendeu algumas chances, sendo a cabeçada de Daan Rots a mais perigosa. A bola bateu na trave.
Depois disso, a equipe da casa demorou a conseguir abrir o placar. O gol saiu na metade do primeiro tempo. Daouda Weidmann se livrou com categoria de seu marcador e chutou forte da entrada da área. A bola ainda desviou levemente em Matisse Didden, deixando o goleiro Sergio Padt sem chances: 1 a 0.
Foi um golpe para o Utrecht, que precisou de alguns ajustes de Anthony Correia no intervalo para reagir. Aos 47 minutos, veio o empate: após um toque de calcanhar de Arthur Zagré, Alarcón colocou a bola com perfeição no canto oposto.
Em seguida, a situação ficou ainda melhor para os visitantes. Após um contra-ataque rápido, a bola chegou a Alarcón, que voltou a surpreender Lars Unnerstall no canto oposto. O Utrecht virou para 2 a 1, e Alarcón fez questão de comemorar.
O espanhol celebrou efusivamente diante da torcida mais fervorosa do Twente, e copos foram parar no gramado. O árbitro Allard Lindhout decidiu interromper a partida por alguns minutos, para a irritação de Wout Weghorst. O atacante considerou que Alarcón havia feito gestos provocativos em direção à torcida da casa.
Nos minutos finais, o Twente buscou o empate, mas o Utrecht conseguiu manter a defesa bem fechada. A equipe de Correia resistiu e conquistou a segunda vitória consecutiva.