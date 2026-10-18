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Siep Engelen
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FC Twente desperdiça chance de chegar ao segundo lugar após dois gols espetaculares de Ángel Alarcón

Twente x Utrecht
Twente
Utrecht
Eredivisie

O FC Utrecht conquistou uma vitória surpreendente na Eredivisie na noite de domingo. Fora de casa contra o FC Twente, a equipe de Anthony Correia venceu por 2 a 1, graças a dois belos gols de Ángel Alarcón. Com isso, o Twente deixou escapar a chance de dividir a segunda colocação da Eredivisie. 

O Twente começou bem a partida e pressionou intensamente o Utrecht. A pressão logo rendeu algumas chances, sendo a cabeçada de Daan Rots a mais perigosa. A bola bateu na trave. 

Depois disso, a equipe da casa demorou a conseguir abrir o placar. O gol saiu na metade do primeiro tempo. Daouda Weidmann se livrou com categoria de seu marcador e chutou forte da entrada da área. A bola ainda desviou levemente em Matisse Didden, deixando o goleiro Sergio Padt sem chances: 1 a 0. 

Foi um golpe para o Utrecht, que precisou de alguns ajustes de Anthony Correia no intervalo para reagir. Aos 47 minutos, veio o empate: após um toque de calcanhar de Arthur Zagré, Alarcón colocou a bola com perfeição no canto oposto. 

Em seguida, a situação ficou ainda melhor para os visitantes. Após um contra-ataque rápido, a bola chegou a Alarcón, que voltou a surpreender Lars Unnerstall no canto oposto. O Utrecht virou para 2 a 1, e Alarcón fez questão de comemorar. 

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O espanhol celebrou efusivamente diante da torcida mais fervorosa do Twente, e copos foram parar no gramado. O árbitro Allard Lindhout decidiu interromper a partida por alguns minutos, para a irritação de Wout Weghorst. O atacante considerou que Alarcón havia feito gestos provocativos em direção à torcida da casa. 

Nos minutos finais, o Twente buscou o empate, mas o Utrecht conseguiu manter a defesa bem fechada. A equipe de Correia resistiu e conquistou a segunda vitória consecutiva.

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