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FC Thun x Heart of Midlothian: horário do jogo
O jogo entre FC Thun e Heart of Midlothian começa em 5 de novembro de 2026, às 18h45.
FC Thun x Heart of Midlothian ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?
O jogo será transmitido ao vivo na Suíça pela SRF Info. Todas as opções de transmissão estão listadas abaixo.
Destaques da semana: o que aconteceu com FC Thun e Heart of Midlothian?
Nos últimos cinco jogos, o FC Thun soma duas vitórias, uma derrota e outras duas derrotas, ou seja, um retrospecto de 2 vitórias e 3 derrotas. O resultado positivo mais recente foi uma vitória fora de casa por 4 a 5 contra o FC Lausanne-Sport, em 1º de novembro. Antes disso, o Thun perdeu por 2 a 3 para o FC Lugano. Na Conference League, o Thun não marcou gols em nenhum dos dois jogos e sofreu duas derrotas, contra Hajduk Split e Twente Enschede.
O Heart of Midlothian tem um retrospecto de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 2 para o Hibernian na Copa da Liga. Antes disso, o Hearts empatou em 2 a 2 com o Rangers, enquanto perdeu por 0 a 2 para o Trabzonspor na Conference League. A derrota mais expressiva foi por 1 a 7 para o Celtic Glasgow.
FC Thun x Heart of Midlothian: escalações
Escalações de Thun x Heart of Midlothian
Time titular
Reservas
Técnico
- G. Privitelli
- W. Vrancken
FC Thun x Heart of Midlothian: desempenho recente
FC Thun x Heart of Midlothian: retrospecto dos confrontos diretos
FC Thun x Heart of Midlothian: as tabelas
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