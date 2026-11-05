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FC Thun x Heart of Midlothian hoje: onde assistir ao vivo na TV e pela internet?

Thun x Heart of Midlothian
Thun
Heart of Midlothian
Conference League

Na Conference League, o FC Thun enfrenta o Heart of Midlothian. Mas onde assistir à partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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FC Thun x Heart of Midlothian: horário do jogo

crest
Conference League - Rodada 3
Arena Thun

O jogo entre FC Thun e Heart of Midlothian começa em 5 de novembro de 2026, às 18h45.

FC Thun x Heart of Midlothian ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo será transmitido ao vivo na Suíça pela SRF Info. Todas as opções de transmissão estão listadas abaixo.

Destaques da semana: o que aconteceu com FC Thun e Heart of Midlothian?

Nos últimos cinco jogos, o FC Thun soma duas vitórias, uma derrota e outras duas derrotas, ou seja, um retrospecto de 2 vitórias e 3 derrotas. O resultado positivo mais recente foi uma vitória fora de casa por 4 a 5 contra o FC Lausanne-Sport, em 1º de novembro. Antes disso, o Thun perdeu por 2 a 3 para o FC Lugano. Na Conference League, o Thun não marcou gols em nenhum dos dois jogos e sofreu duas derrotas, contra Hajduk Split e Twente Enschede.

O Heart of Midlothian tem um retrospecto de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 2 para o Hibernian na Copa da Liga. Antes disso, o Hearts empatou em 2 a 2 com o Rangers, enquanto perdeu por 0 a 2 para o Trabzonspor na Conference League. A derrota mais expressiva foi por 1 a 7 para o Celtic Glasgow.

THU

THU - Sequência

TWE
D1-0
SCH
V2-2
HAS
D0-1
LUG
D2-3
LAU
V4-5
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HEA

HEA - Sequência

CEL
D7-1
TRS
D2-0
MOT
V0-2
RAN
E2-2
HIB
D1-2
Gol marcado (sofrido)
6/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Thun x Heart of Midlothian: escalações

Escalações de Thun x Heart of Midlothian

4-4-2
Thun crest
Thun
THU
Formação
Heart of Midlothian crest
Heart of Midlothian
HEA
5-4-1
N. SteffenN. SteffenM. BuerkiM. BuerkiJ. BamertJ. BamertL. DahlerL. DahlerO. MambwaO. MambwaM. KaeitM. KaeitN. ReichmuthN. ReichmuthN. MaierN. MaierJ. RothJ. RothF. DursunF. DursunB. LabeauB. LabeauB. ReusB. ReusS. KingsleyS. KingsleyS. FindlayS. FindlayJ. McCartJ. McCartM. Fagan-WalcottM. Fagan-WalcottJ. AltenaJ. AltenaJ. McPakeJ. McPakeS. GuendouzS. GuendouzL. MendyL. MendyS. KerjotaS. KerjotaC. BragaC. Braga
Heart of Midlothian crest
Heart of Midlothian
HEA
4-4-2
Thun

Time titular

Heart of Midlothian

Reservas

Técnico

  • G. Privitelli
  • W. Vrancken

FC Thun x Heart of Midlothian: desempenho recente

THU

THU - Sequência

TWE
D1-0
SCH
V2-2
HAS
D0-1
LUG
D2-3
LAU
V4-5
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HEA

HEA - Sequência

CEL
D7-1
TRS
D2-0
MOT
V0-2
RAN
E2-2
HIB
D1-2
Gol marcado (sofrido)
6/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Thun x Heart of Midlothian: retrospecto dos confrontos diretos

FC Thun x Heart of Midlothian: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
TrabzonsporTrabzonsporTRS
321062+47
E
V
V
2
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
E
V
V
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
5
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
6
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
7
MônacoMônacoASM
220051+46
V
V
8
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
V
V
9
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
E
E
V
10
BrightonBrightonBHA
211040+44
E
V
11
CopenhagenCopenhagenFCK
211052+34
E
V
12
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
E
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
E
V
D
14
AtalantaAtalantaATA
31113304
E
D
V
15
BragaBragaBRA
311123-14
E
V
D
16
GentGentGNT
311112-14
E
D
V
17
FreiburgFreiburgSCF
311135-24
E
D
V
18
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
19
NordsjaellandNordsjaellandFCN
20203302
E
E
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
E
E
21
Riga FCRiga FCRIG
20202202
E
E
22
Estrela VermelhaEstrela VermelhaZVE
302145-12
E
E
D
23
AGFAGFAGF
302112-12
E
E
D
24
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
302113-22
E
D
E
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
E
D
E
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
E
D
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
E
D
28
MidtjyllandMidtjyllandMID
201112-11
D
E
29
PafosPafosPAF
201124-21
E
D
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
E
D
31
ThunThunTHU
301202-21
E
D
D
32
GetafeGetafeGET
201136-31
D
E
33
Lincoln Red ImpsLincoln Red ImpsLRI
301226-41
E
D
D
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
E
D
D
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
301215-41
E
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Classificação às quartas de final

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