Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou a partir de outra parte do mundo, onde pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, celular ou tablet).

Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Cadastre-se e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e assistir ao jogo!

FC Thun x Heart of Midlothian: horário de início

Conference League - Rodada 3 5 de nov. de 2026 - 12:45 Arena Thun

O jogo entre FC Thun e Heart of Midlothian começa em 05/11/2026, às 18h45.

FC Thun x Heart of Midlothian hoje ao vivo: onde assistir pela TV e por streaming?

O jogo será transmitido ao vivo na Suíça pela SRF Info. Todas as opções de transmissão estão listadas abaixo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Thun e Heart of Midlothian?

Nos últimos cinco jogos, o FC Thun soma duas vitórias, uma derrota e outras duas derrotas, ou seja, um retrospecto de 2 vitórias e 3 derrotas. O resultado positivo mais recente foi uma vitória por 4 a 5 fora de casa contra o FC Lausanne-Sport, em 1º de novembro. Antes disso, o Thun perdeu para o FC Lugano por 2 a 3. Na Conference League, o Thun não marcou gols em nenhuma das duas partidas e sofreu duas derrotas, contra Hajduk Split e Twente Enschede.

O Heart of Midlothian tem um retrospecto de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 2 para o Hibernian na Copa da Liga. Antes disso, o Hearts empatou por 2 a 2 com o Rangers, enquanto perdeu por 0 a 2 para o Trabzonspor na Conference League. A derrota mais expressiva foi o 1 a 7 para o Celtic Glasgow.

FC Thun x Heart of Midlothian: escalações

FC Thun x Heart of Midlothian: momento das equipes

FC Thun x Heart of Midlothian: retrospecto dos confrontos diretos

FC Thun x Heart of Midlothian: as tabelas de classificação