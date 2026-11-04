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FC Thun x Heart of Midlothian: horário de início
O jogo entre FC Thun e Heart of Midlothian começa em 05/11/2026, às 18h45.
FC Thun x Heart of Midlothian hoje ao vivo: onde assistir pela TV e por streaming?
O jogo será transmitido ao vivo na Suíça pela SRF Info. Todas as opções de transmissão estão listadas abaixo.
Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Thun e Heart of Midlothian?
Nos últimos cinco jogos, o FC Thun soma duas vitórias, uma derrota e outras duas derrotas, ou seja, um retrospecto de 2 vitórias e 3 derrotas. O resultado positivo mais recente foi uma vitória por 4 a 5 fora de casa contra o FC Lausanne-Sport, em 1º de novembro. Antes disso, o Thun perdeu para o FC Lugano por 2 a 3. Na Conference League, o Thun não marcou gols em nenhuma das duas partidas e sofreu duas derrotas, contra Hajduk Split e Twente Enschede.
O Heart of Midlothian tem um retrospecto de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 2 para o Hibernian na Copa da Liga. Antes disso, o Hearts empatou por 2 a 2 com o Rangers, enquanto perdeu por 0 a 2 para o Trabzonspor na Conference League. A derrota mais expressiva foi o 1 a 7 para o Celtic Glasgow.
FC Thun x Heart of Midlothian: escalações
Prováveis escalações de Thun x Heart of Midlothian
Técnico
- G. Privitelli
FC Thun x Heart of Midlothian: momento das equipes
FC Thun x Heart of Midlothian: retrospecto dos confrontos diretos
FC Thun x Heart of Midlothian: as tabelas de classificação
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