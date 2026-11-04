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Conference League
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FC Thun x Heart of Midlothian ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Thun x Heart of Midlothian
Thun
Heart of Midlothian
Conference League

Na Conference League, o FC Thun enfrenta o Heart of Midlothian. Mas quem transmite a partida hoje ao vivo na TV e por streaming?

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FC Thun x Heart of Midlothian: horário de início

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Conference League - Rodada 3
Arena Thun

O jogo entre FC Thun e Heart of Midlothian começa em 05/11/2026, às 18h45.

FC Thun x Heart of Midlothian hoje ao vivo: onde assistir pela TV e por streaming?

O jogo será transmitido ao vivo na Suíça pela SRF Info. Todas as opções de transmissão estão listadas abaixo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Thun e Heart of Midlothian?

Nos últimos cinco jogos, o FC Thun soma duas vitórias, uma derrota e outras duas derrotas, ou seja, um retrospecto de 2 vitórias e 3 derrotas. O resultado positivo mais recente foi uma vitória por 4 a 5 fora de casa contra o FC Lausanne-Sport, em 1º de novembro. Antes disso, o Thun perdeu para o FC Lugano por 2 a 3. Na Conference League, o Thun não marcou gols em nenhuma das duas partidas e sofreu duas derrotas, contra Hajduk Split e Twente Enschede.

O Heart of Midlothian tem um retrospecto de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 2 para o Hibernian na Copa da Liga. Antes disso, o Hearts empatou por 2 a 2 com o Rangers, enquanto perdeu por 0 a 2 para o Trabzonspor na Conference League. A derrota mais expressiva foi o 1 a 7 para o Celtic Glasgow.

THU

THU - Sequência

TWE
D1-0
SCH
V2-2
HAS
D0-1
LUG
D2-3
LAU
V4-5
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HEA

HEA - Sequência

CEL
D7-1
TRS
D2-0
MOT
V0-2
RAN
E2-2
HIB
D1-2
Gol marcado (sofrido)
6/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Thun x Heart of Midlothian: escalações

Prováveis escalações de Thun x Heart of Midlothian

Técnico

  • G. Privitelli

FC Thun x Heart of Midlothian: momento das equipes

THU

THU - Sequência

TWE
D1-0
SCH
V2-2
HAS
D0-1
LUG
D2-3
LAU
V4-5
Gol marcado (sofrido)
9/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HEA

HEA - Sequência

CEL
D7-1
TRS
D2-0
MOT
V0-2
RAN
E2-2
HIB
D1-2
Gol marcado (sofrido)
6/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Thun x Heart of Midlothian: retrospecto dos confrontos diretos

FC Thun x Heart of Midlothian: as tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MônacoMônacoASM
220051+46
V
V
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
E
V
10
CopenhagenCopenhagenFCK
211052+34
E
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
E
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
E
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
GentGentGNT
210112-13
D
V
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
D
V
19
NordsjaellandNordsjaellandFCN
20203302
E
E
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
E
E
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
E
E
22
Estrela VermelhaEstrela VermelhaZVE
201145-11
E
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
E
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
E
D
25
MidtjyllandMidtjyllandMID
201112-11
D
E
26
AGFAGFAGF
201112-11
E
D
27
PafosPafosPAF
201124-21
E
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
E
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
E
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
E
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
E
32
ThunThunTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red ImpsLincoln Red ImpsLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Classificação às quartas de final

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