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FC Porto x SSC Napoli hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Porto x Napoli
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Liga dos Campeões

Na Champions League, o FC Porto enfrenta o SSC Napoli. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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FC Porto x SSC Napoli: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Estadio do Dragao

O jogo entre FC Porto e SSC Napoli começa em 04/11/2026, às 21h.

FC Porto x SSC Napoli ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Porto e SSC Napoli?

O Porto chega a este confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Estoril em casa por 4 a 0 pela Liga Portugal. Na Champions League, o Porto perdeu os dois jogos mais recentes: 0 a 1 para o PSV e 2 a 3 para o Real Betis. Ao todo, marcou oito gols e sofreu dois nesses cinco jogos.

O Napoli venceu dois dos últimos cinco jogos e também perdeu dois. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 fora de casa para a Juventus. Antes disso, os Partenopei venceram o Monza fora de casa por 4 a 1 e empataram em 3 a 3 com a AS Roma. Na Champions League, o Napoli derrotou o Bodø/Glimt por 4 a 3. Ao todo, marcou 12 gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

POR

POR - Sequência

BET
D3-2
PSV
D0-1
GV
V0-1
VIS
V1-0
EST
V4-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
NAP

NAP - Sequência

VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
E3-3
MON
V1-4
JUV
D2-0
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Porto x SSC Napoli: escalações

Escalações de Porto x Napoli

4-3-3
Porto crest
Porto
POR
Formação
Napoli crest
Napoli
NAP
3-5-1-1
D. CostaD. CostaJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. BednarekA. CostaA. CostaM. FernandesM. FernandesG. VeigaG. VeigaP. RosarioP. RosarioV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. SainzA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. VergaraA. VergaraM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayK. De BruyneK. De BruyneB. GilmourB. GilmourR. HoejlundR. Hoejlund
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
Porto

Time titular

Napoli

Reservas

Técnico

  • F. Farioli
  • M. Allegri
Porto

Lesões e suspensões

Napoli

FC Porto x SSC Napoli: retrospecto recente

POR

POR - Sequência

BET
D3-2
PSV
D0-1
GV
V0-1
VIS
V1-0
EST
V4-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
NAP

NAP - Sequência

VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
E3-3
MON
V1-4
JUV
D2-0
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Porto x SSC Napoli: histórico de confrontos diretos

Confrontos

PortoEmpateNapoli
2
2
0
Amistosos de clubes
Porto badge
Porto
POR
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Liga Europa
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Porto badge
Porto
POR
2
FJ
Liga Europa
Porto badge
Porto
POR
1
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Amistosos de clubes
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Porto badge
Porto
POR
3
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram2/4

FC Porto x SSC Napoli: as tabelas de classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
V
V
V
V
3
ArsenalArsenalARS
431072+510
V
E
V
V
4
BétisBétisBET
431074+310
E
V
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
7
ComoComoCOM
4301115+69
V
V
D
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
D
V
V
V
9
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
11
Manchester CityManchester CityMCI
421195+47
E
V
D
V
12
Club BruggeClub BruggeCLB
421196+37
E
V
V
D
13
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
421154+17
E
V
D
V
15
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
16
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
Sabah FKSabah FKSAB
420246-26
V
D
V
D
20
PSVPSVPSV
41212205
E
V
D
E
21
FenerbahçeFenerbahçeFB
4121611-55
V
E
D
E
22
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
24
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
25
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
26
LeipzigLeipzigRBL
411238-54
E
D
V
D
27
NapoliNapoliNAP
410358-33
D
V
D
D
28
PortoPortoPOR
410336-33
V
D
D
D
29
LensLensRCL
410338-53
D
D
D
V
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
31
AEK AthensAEK AthensAEK
4103511-63
D
D
D
V
32
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
401348-41
D
E
D
D
34
VikingVikingVIK
4013510-51
D
D
E
D
35
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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