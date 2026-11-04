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UEFA Champions League na TV
FC Porto x SSC Napoli: horário do jogo
O jogo entre FC Porto e SSC Napoli começa em 04/11/2026, às 21h.
FC Porto x SSC Napoli ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?
Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Porto e SSC Napoli?
O Porto chega a este confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Estoril em casa por 4 a 0 pela Liga Portugal. Na Champions League, o Porto perdeu os dois jogos mais recentes: 0 a 1 para o PSV e 2 a 3 para o Real Betis. Ao todo, marcou oito gols e sofreu dois nesses cinco jogos.
O Napoli venceu dois dos últimos cinco jogos e também perdeu dois. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 fora de casa para a Juventus. Antes disso, os Partenopei venceram o Monza fora de casa por 4 a 1 e empataram em 3 a 3 com a AS Roma. Na Champions League, o Napoli derrotou o Bodø/Glimt por 4 a 3. Ao todo, marcou 12 gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
FC Porto x SSC Napoli: escalações
Escalações de Porto x Napoli
Time titular
Reservas
Técnico
- F. Farioli
- M. Allegri
FC Porto x SSC Napoli: retrospecto recente
FC Porto x SSC Napoli: histórico de confrontos diretos
Confrontos
FC Porto x SSC Napoli: as tabelas de classificação
|#
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|Sequência
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|4
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|1
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|1
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|0
D
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D
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