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FC Porto x SSC Napoli: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

O jogo entre FC Porto e SSC Napoli começa em 04/11/2026, às 21h.

FC Porto x SSC Napoli ao vivo hoje: onde assistir na TV e pela internet?

Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Porto e SSC Napoli?

O Porto chega a este confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Estoril por 4 a 0 em casa pela Liga Portugal. Na Champions League, o Porto perdeu os dois jogos mais recentes, por 1 a 0 para o PSV e por 3 a 2 para o Real Betis. Ao todo, marcou oito gols e sofreu dois nessas cinco partidas.

O Napoli venceu dois dos últimos cinco jogos e também perdeu dois. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 fora de casa para a Juventus. Antes disso, os Partenopei venceram o Monza por 4 a 1 fora de casa e empataram por 3 a 3 com a AS Roma. Na Champions League, o Napoli derrotou o Bodø/Glimt por 4 a 3. Ao todo, marcou 12 gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

FC Porto x SSC Napoli: escalações

FC Porto x SSC Napoli: momento das equipes

FC Porto x SSC Napoli: histórico de confrontos diretos

FC Porto x SSC Napoli: as tabelas