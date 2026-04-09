FC Porto x Nottingham Forest: Cinco lições que aprendemos - O Forest aproveita um bizarro gol contra para conquistar um resultado importante fora de casa

O confronto da Liga Europa no Estádio do Dragão apresentou um resultado que contrariou as métricas subjacentes. O FC Porto dominou grande parte da partida, controlando 52% da posse de bola e gerando um valor de Gols Esperados (xG) de 1,92, em comparação com os míseros 0,26 do Nottingham Forest. Apesar dessa superioridade estatística e de terem disparado 14 chutes à meta dos visitantes, os gigantes portugueses foram obrigados a se contentar com um ponto após um momento de azar na defesa.

Para o Nottingham Forest, o resultado de 1 a 1 representa um triunfo da resiliência defensiva sobre a produção ofensiva. Sem contar com jogadores-chave como Brennan Johnson e Morgan Gibbs-White durante parte do segundo tempo após substituições, o time inglês contou com uma defesa disciplinada que registrou 31 rebatidas e 13 interceptações. Embora tenham enfrentado dificuldades para criar chances significativas, sua capacidade de frustrar o grande volume de chutes do Porto garantiu que permanecessem na 13ª posição na tabela, mantendo-se firmemente na briga pelas oitavas de final.

1. A ineficácia do Porto na finalização sai cara

O FC Porto vai encarar este resultado como dois pontos perdidos, em vez de um ganho. Matematicamente, a equipe de Francesco Farioli fez o suficiente para vencer a partida duas vezes. Com 14 chutes no total e oito no alvo, o Porto manteve uma ameaça constante, mas só conseguiu vencer o goleiro do Forest uma vez, com Wendel Gomes, aos 11 minutos. A discrepância entre seu xG de 1,92 e seu único gol destaca um déficit de eficiência que os assombrou durante os 90 minutos. Ao jogar neste nível, não converter 57% das tentativas no alvo em gols frequentemente leva ao tipo de anomalia estatística que ocorreu com o gol de empate.

2. O gol contra de Martim Fernandes foi um outlier estatístico

O gol de empate, atribuído como autogol de Martim Fernandes aos 13 minutos, alterou completamente o panorama da partida. Do ponto de vista estatístico, o Nottingham Forest conseguiu apenas dois chutes a gol durante toda a noite, acumulando um xG (expectativa de gols) de apenas 0,26. O fato de terem saído de Portugal com um gol e um ponto deve-se, em grande parte, a esse evento de alta variância. Os gols contra costumam ser resultado de pressão contínua, mas, neste caso, serviram como uma tábua de salvação para o Forest, que, de outra forma, estava tendo dificuldades para penetrar no terço defensivo do Porto. Para Fernandes, o erro foi uma rara mancha em uma noite em que o Porto, de resto, limitou o Forest a pouquíssimas jogadas de qualidade.

3. O volume defensivo do Forest superou a criatividade do Porto

A abordagem tática de Vitor Pereira foi validada pelo grande volume de ações defensivas que sua equipe produziu. O Nottingham Forest foi forçado a realizar 31 rebatidas e 13 interceptações para manter o Porto afastado. Enquanto o Porto tentou 19 cruzamentos e conquistou cinco escanteios, a zaga de três do Forest — liderada em espírito pelos resilientes Murillo e Morato — demonstrou excelente percepção espacial. Esse estilo de jogo reativo cedeu a iniciativa, mas os dados mostram que o Forest venceu a maioria dos duelos cruciais em sua própria área. Ao forçar o Porto a chutes especulativos que resultaram em sete defesas do goleiro visitante, o Forest conseguiu transformar um cerco em um empate.

4. As oportunidades em jogadas ensaiadas foram amplamente subutilizadas

Apesar do perfil físico de ambas as equipes, as jogadas ensaiadas não conseguiram abrir o placar. O Porto conquistou cinco escanteios contra dois do Forest, mas nenhuma das equipes parecia particularmente perigosa nessas situações. Os 19 cruzamentos do Porto resultaram em pouquíssimas oportunidades claras de cabeçada, como reflete o fato de que a equipe venceu apenas seis disputas aéreas durante toda a partida. Para uma equipa com a qualidade técnica do Porto, a incapacidade de converter o volume de cantos em oportunidades de xG de alto valor é uma área que Farioli provavelmente irá analisar. O Forest, da mesma forma, não conseguiu tirar partido da presença de Chris Wood antes da sua saída ao intervalo, não conseguindo registar um único remate na fase secundária de uma jogada de bola parada.

5. As substituições não conseguiram quebrar o impasse tático

Ambos os treinadores recorreram aos seus bancos no segundo tempo para encontrar o gol da vitória, mas a estrutura tática da partida permaneceu rígida. Farioli colocou em campo jogadores como Deniz Gul e Pepe aos 58 minutos para renovar o ataque, enquanto Pereira colocou Neco Williams e Omari Hutchinson para dar velocidade ao contra-ataque. No entanto, os dados do segundo tempo mostram uma queda na qualidade dos chutes de ambas as equipes. A decisão do Forest de substituir Chris Wood no intervalo levou a equipe a uma formação ofensiva mais móvel, mas menos física, que os defensores do Porto conseguiram controlar com facilidade. A partida chegou a um impasse em que nenhum dos bancos conseguiu alterar significativamente o momentum do xG nos últimos 20 minutos.

Conclusão

Este empate em 1 a 1 foi um caso clássico em que a persistência defensiva anulou o volume ofensivo. O xG de 1,92 e os oito chutes a gol do FC Porto demonstraram sua capacidade criativa, mas a falta de eficiência na finalização e um gol contra inusitado deram ao Nottingham Forest uma improvável chance de voltar ao jogo. O Forest deve estar muito satisfeito com o ponto conquistado com apenas 0,26 de xG, provando que, nas competições europeias, a estrutura defensiva e um pouco de sorte muitas vezes podem superar o domínio estatístico.