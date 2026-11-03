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FC Porto x Napoli: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

Porto x Napoli
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Liga dos Campeões

O Porto enfrenta o Napoli pela Champions League. Mas onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV ou por streaming?

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FC Porto x SSC Napoli: horário de início

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Estadio do Dragao

O jogo entre FC Porto e SSC Napoli começa em 04/11/2026, às 21h.

FC Porto x SSC Napoli hoje ao vivo: onde assistir na TV e no streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Porto e SSC Napoli?

O Porto chega a este duelo com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Estoril por 4 a 0 em casa, pela Liga Portugal. Na Champions League, o Porto perdeu os dois jogos mais recentes, por 1 a 0 para o PSV e por 3 a 2 para o Real Betis. Ao todo, marcou oito gols e sofreu dois nesses cinco jogos.

O Napoli venceu dois dos últimos cinco jogos e também perdeu dois. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 fora de casa para a Juventus. Antes disso, os Partenopei venceram o Monza por 4 a 1 fora de casa e empataram por 3 a 3 com a AS Roma. Na Champions League, o Napoli derrotou o Bodø/Glimt por 4 a 3. Ao todo, marcou 12 gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

POR

POR - Sequência

BET
D3-2
PSV
D0-1
GV
V0-1
VIS
V1-0
EST
V4-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
NAP

NAP - Sequência

VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
E3-3
MON
V1-4
JUV
D2-0
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Porto x SSC Napoli: escalações

Prováveis escalações de Porto x Napoli

4-3-3
Porto crest
Porto
POR
Formação
Napoli crest
Napoli
NAP
3-5-2
D. CostaD. CostaJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. BednarekA. CostaA. CostaM. FernandesM. FernandesG. VeigaG. VeigaP. RosarioP. RosarioV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. SainzA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourG. NascimentoG. NascimentoL. LuccaL. Lucca
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
Porto

Time titular

Napoli

Técnico

  • F. Farioli
  • M. Allegri

FC Porto x SSC Napoli: momento das equipes

POR

POR - Sequência

BET
D3-2
PSV
D0-1
GV
V0-1
VIS
V1-0
EST
V4-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
NAP

NAP - Sequência

VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
E3-3
MON
V1-4
JUV
D2-0
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Porto x SSC Napoli: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

PortoEmpateNapoli
2
2
0
Amistosos de clubes
Porto badge
Porto
POR
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Liga Europa
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Porto badge
Porto
POR
2
FJ
Liga Europa
Porto badge
Porto
POR
1
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Amistosos de clubes
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Porto badge
Porto
POR
3
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram2/4

FC Porto x SSC Napoli: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
7
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
10
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
22
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
23
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
27
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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