O FC Liverpool disputa várias frentes nesta temporada: liga, copa e Europa. Por isso, quem quiser acompanhar os Reds sem perder nada precisa saber exatamente qual competição passa em cada plataforma. A boa notícia: com a combinação certa, vocês não perdem nenhum jogo.

O panorama a seguir mostra quais emissoras são relevantes para o Liverpool.

FC Liverpool, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e no streaming?

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Assista ao vivo na TV e no streaming ao FC Liverpool na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield e Carabao Cup

Os direitos da Premier League na Alemanha pertencem integralmente à Sky. A emissora mostra todos os jogos da liga ao vivo, tanto em transmissões individuais quanto em formato de conferência. Assim, as partidas do FC Liverpool também estão firmemente presentes na programação da Sky.

Por meio do WOW ou do aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar os jogos dos Reds no streaming, independentemente de estarem em casa ou fora.

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Próximas partidas LAS Liga dos Campeões 12:45 LIV

A partir da temporada 2025/26, a Sky também ampliou seu pacote da Inglaterra com os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Com isso, possíveis jogos do Liverpool na Copa da Liga ou contra adversários de divisões inferiores também passam ao vivo na Sky.

A FA Cup e o FA Community Shield são transmitidos com exclusividade na Alemanha pela DAZN. O serviço de streaming mostra ao vivo todas as partidas relevantes, incluindo todas as aparições do FC Liverpool.

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A Champions League também está dividida entre várias plataformas no caso do Liverpool. A maior parte dos jogos é mostrada ao vivo pela DAZN. Já uma partida de destaque selecionada na noite de terça-feira passa com exclusividade na Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, haverá uma reorganização maior: a Paramount+ então entrará na transmissão da Champions League e assumirá uma parte considerável dos direitos. Aqui vocês encontram todos os detalhes já conhecidos sobre o novo pacote de direitos.

Se o FC Liverpool chegar à final da Champions League, ela será transmitida, como de costume, também na TV aberta. Nesse caso, a ZDF ficará responsável pela exibição ao vivo.

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FC Liverpool, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Reds ao vivo na TV e no streaming? Tempo real na SPOX

Nós também acompanharemos alguns jogos selecionados dos Reds, em tempo real. Quando cobrirmos uma partida, o tempo real estará visível aqui cerca de uma hora antes do apito inicial.

Guia de TV do FC Liverpool: o clube em resumo